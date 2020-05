Kaufland patrí spolu s maloobchodmi Tesco a Lidl do TOP 3 slovenských maloobchodov. Je však vlastnený spoločnosťou Lidl & Schwarz-Gruppe, a tak sú dohromady na Slovensku vlastne úplnou jedničkou.

Už v roku 2019 bolo na Slovensku 67 obchodov Kaufland a rok pred tým sa riaditeľ siete vyjadril, že potenciál vidí celkom na 75 až 80 predajní. Takže ďalšie ešte pravdepodobne pribudnú. Prvý supermarket pritom na Slovensku Kaufland otvoril v roku 2000. Prekvapivo nie v hlavnom meste, ale v Poprade. Prvú päťdesiatku dosiahol do roku 2013. V niektorých mestách je obchodov hneď niekoľko. Kaufland v Bratislave, to je hneď sedem predajní, Kaufland v Košiciach má predajne tri a po dve predajne má Kaufland v Trnave, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Poprade a v Prievidzi. Supermarkety Kaufland sú obľúbené hneď z niekoľkých dôvodov.

Kaufland má kvalitné letáky

Firma výborne pracuje so svojim marketingom. Hlavnou formou nalákania zákazníkov na nákupy sú letáky. Sú prehľadné, tematické, pri určitých príležitostiach, ako sú napríklad vianočné nákupy, veľmi bohaté. Dnes už rada ľudí nevyužíva tlačené letáky, dokonca si nimi nezahlcuje ani e-mailovú stránku. Jednoduchšie je sa na letáky pozrieť na webových stránkach, akými sú Kupino.sk. Je to praktickejšie, než priamo na stránkach Kauflandu, pretože si jednoducho aktuálne ceny a zľavy porovnáte aj s ďalšími obchodmi, ktoré Kupino.sk sleduje. Prípadne si naplánujete okružnú jazdu po nákupoch podľa toho, kde čo aktuálne majú v zľave. Obecne nakupujeme naraz v dvoch až v troch obchodoch.

Výhodné kauflandové zľavy

Kaufland láka tradične na zľavy, a to pomocou už zmienených letákov. Zľavy sú veľmi výhodné. Vďaka nim dokážete niektoré potraviny nakupovať vlastne len v zľave. Stačí mať nákupy správne naplánované a napríklad mlieko nekupovať v malom, ale po kartónoch. Jednoducho tak vydržíte do ďalšej akcie, ktoré sú veľmi časté. Dnes sa ako trvanlivá predáva väčšina mliečnych výrobkov, takže podobné je to aj s jogurtami, balenými syrmi a inými potravinami, ktoré sme skôr dlhodobejšie skladovať nemohli.

Výborná zelenina a ovocie

Na skvelej kvalite zeleniny a ovocia, ale predovšetkým na jej nízkej cene, Kaufland profituje. Je snáď najväčším lákadlom k nákupu. Sortiment je veľmi široký, prvotriedna kvalita je pritom za omnoho nižšie ceny než u konkurencie. Bohatý je tiež sortiment ovocia a zeleniny. Ten tradičný, aj exotický, ktorý vlastne vďaka Kauflandu už exotickým ani nie je. A tým rozhodne nemyslím bežné tropické ovocie.

Široký sortiment tovaru

Kaufland sa tiež honosí veľmi širokým sortimentom. Napríklad v porovnaní so sesterským Lidlom. Niekomu to nemusí vyhovovať, pretože sa v šírke sortimentu stráca, ale keď niečo potrebujeme, v Kauflande to majú takmer vždy a ešte od rôznych výrobcov. Zatiaľ čo Lidl má niektoré veci len v akciách a sporadicky, sezónne, v Kauflande sú stálym sortimentom.

Výborné a lacné privátne značky

Privátne značky uzavierajú TOP 5 dôvodov, prečo Slováci radi nakupujú v Kauflande. A rozhodne nielen Slováci pretože privátne značky sú obľúbené aj medzi zákazníkmi v ostatných krajinách. Značka K-Biooslovuje ľudí, ktorí si potrpia na vyššiu kvalitu potravín a na zdravé potraviny napríklad bez umelých farbív. K-Classic baby šetrí peniaze rodičom. K-Classic bezlaktózové rieši problémy alergikov a K-take it veggie nakŕmi vegetariánov a veganov. Kaufland má však aj vlastnú značku vín – Cultura vini či privátnu značku elektrospotrebičov ­SWITCH ON.