5 tipov, ako založiť úspešný e-shop

Internetové obchody majú zelenú a už zopár rokov je vidieť ich veľký rozmach. Založiť si e-shop nie je až tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak nájdete dieru na trhu, smelo do podnikania! Malým návodom vám bude nasledujúcich 5 tipov pre založenie e-shopu.

1. Vytvorte pútavý názov a značku

Väčšina e-shopov podniká ako eseročka. Založenie s.r.o. je síce z hľadiska administratívy o niečo zložitejšie, ale pre obchodovanie ide o najlepšiu formu podnikania. Dokonca nemusíte pre založenie s.r.o. pohnúť ani prstom. Keď sa obrátite na firmu, ktorá vám poradí ako založiť sro alebo kúpite už založenú ready made s.r.o.. Následne vytvorte značku, ktorá vás bude reprezentovať na trhu. Značka je viac než len názov a logo, je to súbor hodnôt spoločnosti.

Pri výbere značky by ste mali brať do úvahy to, čo predávate, akú cenu stanovíte, aké sú vaše výhody oproti konkurencii. Dôsledne zvážte cieľovú skupinu. Kto budú vaši zákazníci, aké majú potreby a nákupné správanie. Ujasnite si tiež víziu t.j. prečo začínate podnikať a aký máte cieľ.

2. Investujte do grafického dizajnu a UX

Ďalším veľmi dôležitým krokom je investovanie do grafického dizajnu a UX (user experience) vášho e-shopu. Grafický dizajn je vizuálna stránka e-shopu, ktorá zahŕňa logo, farby, písmo, obrázky, ikony či tlačidlá. UX je zážitok užívateľa počas prehliadania stránky. Dbajte na to, aby bol e-shop prehľadný, mal navigáciu, stránka sa rýchlo načítala a bola funkčná. Dobrý grafický dizajn a UX sú kľúčové, zaujmú a udržia pozornosť vašich zákazníkov, zvýšia dôveru i konverziu.

3. Vyberte si e-shop systém

Tretím krokom je výber e-shop systému, ktorý vám umožní vytvoriť a spravovať váš internetový obchod. E-shop systém je softvér zabezpečujúci funkčnosť vášho e-shopu, napríklad zobrazenie produktov, spracovanie objednávok, platby, doručenie, sklad, štatistiky a ďalšie.

Najrýchlejšie sú hotové riešenia v podobe šablón a hostingu. Sú jednoduché na používanie, nemusíte sa starať o technické záležitosti, ale máte obmedzené možnosti prispôsobenia. Možnosťou sú tiež open source systémy, ktoré sú zdarma. Ponúkajú väčšiu flexibilitu a možnosti prispôsobenia, ale zároveň vyžadujú viac technických znalostí a zručností. Najlepšie e-shopy majú vytvorený vlastný systém na mieru. Ide síce o drahú záležitosť, ale takéto stránky sa dajú plne kontrolovať.

4. Naplňte svoj e-shop obsahom

Internetový obchod musí prezentovať produkty alebo služby. Obsah je dôležitý na to, aby ste prilákali a presvedčili vašich zákazníkov, zlepšili SEO a zvýšili svoju viditeľnosť na internete. Texty na stránke majte pútavé, zaujímavé a hodnotné. Dbajte na pravdivosť a gramatickú správnosť. Nekopírujte texty z iných e-shopov, odlišujte sa od konkurencie. Okrem popisov produktov zapracujte na vlastnom blogu a stránke o často kladených otázkach.

5. Propagujte a myslite na marketing

Váš e-shop musíte spropagovať. Marketing a propagácia sú činnosti, ktoré pomáhajú zviditeľniť, pritiahnuť a získať nových zákazníkov, udržať existujúcich zákazníkov, zvýšiť tržby a rásť na trhu. Najviac efektívne online marketingové nástroje sú SEO a PPC reklama. Veľký rozmach zaznamenali tiež sociálne siete a propagácia prostredníctvom influencerov.

Autor: Gabriela Kudláčová