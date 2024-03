5 tipov, ako jazdiť autom úsporne

Jazdenie autom je pre mnohých ľudí nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Či už ide o cestu do práce, do školy, na nákup, alebo na výlet, auto poskytuje pohodlie a nezávislosť. No zároveň je jazdenie autom aj finančne náročné. Ako teda môžete jazdiť autom úsporne, aby ste šetrili nielen svoju peňaženku, ale aj našu planétu?

1. Jazdite plynule

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu paliva, je váš spôsob jazdy. Ak jazdíte agresívne, často zrýchľujete a brzdíte, spotrebujete oveľa viac paliva ako v prípade, keď jazdíte plynule. Prudké zrýchľovanie a brzdenie totiž zvyšuje zaťaženie motora a tým aj jeho spotrebu. Takýto spôsob jazdy je aj nebezpečný, pretože podporuje riziko nehody. Prudkým brzdením ničíte aj zimné a letné pneumatiky. Ak vidíme, že sa pred nami zastavuje doprava, mali by ste spomaliť postupne a využiť aj brzdenie motorom. Tým znížite opotrebenie brzdových platničiek a ušetríte palivo.

2. Udržujte optimálnu rýchlosť

Rýchlosť, akou jazdíte, má tiež veľký vplyv na spotrebu paliva. Čím rýchlejšie jazdíte, tým viac paliva spotrebujeme. Je to spôsobené tým, že pri vyšších rýchlostiach sa zvyšuje odpor vzduchu, ktorý brzdí auto a vyžaduje viac energie na jeho prekonanie. Preto by ste sa mali držať doporučených rýchlostných limitov a prispôsobiť rýchlosť podmienkam na ceste. Podľa štúdií je ideálna rýchlosť pre úsporu paliva približne 90 km/h. Pri tejto rýchlosti je motor v optimálnom režime a má najnižšiu spotrebu. Ak jazdíme rýchlejšie, napríklad 120 km/h, spotreba sa zvýši až o 20%. Pri jazde na dlhšiu vzdialenosť ušetríte a môžete radšej kúpiť lacné pneumatiky.

3. Používajte tempomat na diaľnici

Ak jazdíte po diaľnici, kde je možné jazdiť dlhšie úseky rovnomerne a bez prerušenia, môžete využiť tempomat. Tempomat je systém, ktorý udržuje nastavenú rýchlosť auta bez potreby stláčať plynový pedál. Tým uľahčuje jazdu a zároveň šetrí palivo. Tempomat totiž zabezpečuje, že auto jazdí plynule a bez zbytočných zmien rýchlosti, ktoré zvyšujú spotrebu.

4. Vypínajte motor pri dlhších prestávkach

Ak stojíme na červenej na semafore, v kolóne alebo na parkovisku, môžeme ušetriť palivo tým, že vypneme motor. Mnohí ľudia nechávajú motor bežať na voľnobehu, pretože si myslia, že je to lepšie pre motor alebo že štartovanie motora spotrebuje viac paliva. To je však mýtus. Motor na voľnobehu spotrebuje približne 0,5 až 1 liter paliva za hodinu. Ak ho necháme bežať dlhšie ako 10 sekúnd, spotrebujete viac paliva ako pri jeho vypnutí a naštartovaní.

5. Skontrolujte tlak v pneumatikách

Tlak v pneumatikách je dôležitý pre úsporu paliva, pretože ovplyvňuje valivý odpor pneumatiky. Čím nižší je tlak v pneumatikách, tým viac sa pneumatika deformuje a zväčšuje sa jej styčná plocha s vozovkou. To znamená, že auto musí vynaložiť viac energie na prekonanie trenia. Podľa niektorých zdrojov sú pneumatiky podhustené len o 0,1 baru zodpovedné za zvýšenie spotreby o 1 %. Naopak ak sú pneumatiky prehustené, zmenší sa ich styčná plocha a zhorší sa ich priľnavosť a stabilita. Preto je dôležité dodržiavať optimálny tlak v pneumatikách, ktorý určuje výrobca auta.

Autor: Gabriela Kudláčová