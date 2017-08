V porovnaní so svetovými metropolami sú všetky naše slovenské mestá len smietkou. Ako deti by sme sa hádali, že najväčším a najslávnejším mestom je New York, ale odpovedať prečo by sme nevedeli. Pravdou je, že rozlohou najväčšie mestá ležia v Ázii. Ktoré mestá sú svetovo rozlohou najväčšie?

Tokio (Japonsko)

Hlavné mesto Japonska je najväčšie mesto sveta hneď v niekoľkých rebríčekoch. Nie len rozlohe, ale aj v počte obyvateľov a aj v rozlohe samotného centra. Leží na ostrove Honshu. Mesto samotné sa rozprestiera na 2 187 kilometroch štv orcových a obýva ho 13 185 000 obyvateľov.

Jakarta (Indonézia)

Hlavné mesto Indonézie a druhé najväčšie mesto na svete, Jakarta, sa rozprestiera na 662 km2 a 6977 km2 vodnej plochy. Obýva ho 10 200 000 obyvateľov. Mesto sa teší záujmu turistov aj z Európy a partnerské mestá sú napríklad Paríž, Los Angeles, Moskva, Berlín, Londýn, Istanbul a pod.

Soul (Južná Kórea)

Seoul, alebo ak chcete Soul, je hlavným mestom Južnej Kórei. Rozprestiera sa na ploche 605 km2 a obýva ho 10 443 000 obyvateľov. Nachádza sa na severozápade krajiny, nie tak ďaleko od hraníc Severnej Kórei.

Dillí (India)

Dilí, ako štvrté najväčšie mesto na svete, je metropolou a hlavným mestom Indie. Nachádza sa takme rna úplnom severe krajiny, no stále na mieste považovateľnom za centrálne umiestnenie vzhľadom k vybudovanej infraštruktúre a cestným komunikáciám. Teší sa prílevu turistov z celého sveta. Po stránke populačnej je Dillí na druhom mieste. Po stránke veľkosti mesta je na mieste štvrtom.

