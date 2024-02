TOP 5 matracov na rok 2024: Ktorý si vyberiete?

Nie je vám ľahostajné, na čom spíte a svedomito sa staráte o svoje zdravie? To vás potom určite poteší výber top 5 matracov na tento rok. Aké matrace sa radia k tým najlepším a prečo sa vám investícia do vášho spánku rozhodne oplatí?

Investícia do kvalitného matraca vám zmení spánok

Než sa pustíme do vymenovania modelov, ktoré sa radia k tým top na trhu, poďme sa zamerať na to, prečo je vlastne investícia do matraca taká dôležitá. Vďaka kvalitnému matracu si môžete každú noc užívať pohodlie a oddávať sa ničím nerušenému spánku. Okrem toho, že si odpočinie vaša myseľ, poďakuje vám aj vaša telesná schránka. S tou správnou oporou počas spánku totiž znižujete riziko bolesti chrbta, krčnej chrbtice a kĺbov.

Matrace z radu Super Fox

Matrace Super Fox sa dlhodobo radia k tým najobľúbenejším, pretože v ponuke nájdete ako varianty pre deti, dospievajúcich, dospelých, tak aj pre seniorov.

Matrac Super Fox Visco obsahuje pamäťovú penu, ktorá ponúka príjemnú úľavu od boľavých kĺbov.

Model Super Fox Blue ocenia tí, ktorých sužuje nepríjemné nočné potenie, pretože je priedušný.

A spáči uprednostňujúci predovšetkým pohodlie sa zamilujú do mäkkého matraca Super Fox Cloud.

Matrac Spirit Superior

K luxusným modelom sa radí matrac Spirit Superior. Za jeho úspechom sa skrýva kombinácia niekoľkých špičkových materiálov, napríklad latexu a pien s rozdielnym objemom a tuhosťou, ale taktiež použitie moderných technológií.

Matrac Romantika Kašmír

Elastický, ortopedický, vzdušný a vysoko odolný – taký je skutočne matrac Romantika Kašmír. Preto niet divu, že sa zaradil medzi 4 napredávanejšie matrace roka 2022 a jeho obľuba ani v tomto roku nebude pravdepodobne klesať.

Matrac Tropico Guard

Stálicou je tiež model Tropico Guard. Ide o veľmi komfortný variant, ktorý zaistí zdravý spánok deťom aj dospelým.

Ako vybrať matrac?

Pri výbere pohodlného matraca hrá rolu niekoľko faktorov. V prvom rade si musíte overiť, či si bude rozumieť s vaším roštom. Ďalej sa zamyslite aj nad tým, ako najradšej spíte, a taktiež si premyslite, čo od neho vlastne očakávate.

Penové matrace, predovšetkým modely s lenivou penou, sa prispôsobia tvaru tela. Medzi zdravotné výhody pamäťovej peny patrí taktiež to, že vám uľaví od bolesti chrbta a kĺbov.

Pružinové matrace sú tvrdšie, ale skvele odvádzajú vlhkosť.

Latexové matrace sú obľúbené vďaka svojej bodovej elasticite. To znamená, že dochádza k ich deformácii len v miestach zaťaženia.

Ako si nájsť ten najlepší matrac? Riaďte sa svojimi preferenciami

Pre každého je najlepší matrac synonymom niečoho iného, pretože každý preferujeme iné veci. Pri porovnaní moderných materiálov matracov by sme zistili, že všetky sa však snažia o to isté: dodať spáčovi ten najväčší možný komfort po celú noc. Deti aj seniori si môžu vychutnávať ničím nerušený spánok na detskom matraci Dáša, ktorý je pružný, odolný a antibakteriálny. Manuálne pracujúci a profesionálni športovci nedajú zas dopustiť na výhody pamäťovej peny.

Aký je pre vás osobne ten TOP matrac, na ktorý nedáte dopustiť? Oslovili vás penové modely, zaspávate na luxusnej kontinentálnej posteli či vari preferujete tvrdšie materiály? Rovnako, ako sú v časopisoch o bývaní venované celé sekcie inšpirácii ako zariadiť spálňu, taktiež pri výbere moderného a pohodlného matraca máte rad možností – inšpirácie môžete čerpať v rebríčku tých najpredávanejších a najobľúbenejších modelov.

