Každý si pod pojmom ideálne bývanie predstavuje niečo iné. Pre niekoho to je pokojný domček na vidieku uprostred prírody, pre niekoho zas miesto, kde sa stále niečo deje. Nájsť niečo medzi tým môže byť dosť ťažké, ale určite to nie je nemožné. Danubius One je miestom, kde sa spája pokoj ale aj jemný ruch mesta. Neveríte? Prečítajte si 5 dôvodov, prečo je Danubius One ideálnym miestom na bývanie.

1. Lokalita

Danubius One sa nachádza v mestskej časti Ružinov, ktorá je neďaleko centra Bratislavy. Táto oblasť má kompletnú občiansku vybavenosť. Nájdete tu lekáreň, poštu a aj obchodný dom, v ktorom kúpite čo potrebujete. Ak dávate prednosť čerstvej zelenine a ovociu nájdete ho na známej tržnici Miletičova, ktorá je len na pár krokov od projektu. A ak dostanete chuť na čerstvé pečivo nájdete ho priamo v areály Jégého aleje.

2. Príroda

Zeleň, park, záhrada, jazero,… Ak si chcete po náročnom dni v práci oddýchnuť a nabrať sily v prírode nemusíte chodiť ďaleko. V súkromnej záhrade, ktorá je súčasťou vnútrobloku je viacero oddychových zón, kde môžete v pokoji zrelaxovať. V novom neďalekom parku zas nájdete množstvo stromov, jazierko ale môžete sa tu aj korčuľovať alebo si vyjsť na bicykli.

3. Pre deti

Danubius One sa nachádza v lokalite, v ktorej sa bude páčiť aj deťom. Pár minút pešej chôdze od domu nájdete škôlku a jasle a samozrejme nechýba ani detské ihrisko kde sa môžu vyšantiť. A kam v lete? Predsa na jazero Kuchajda alebo Štrkovecké jazero.

4. Šport

Ak radi športujete nemusíte chodiť ďaleko. Ani nie 5 minút chôdze a ste vo fitness centre, kde nájdete aj krytý bazén. Rovnako blízko nájdete aj tenisové kurty, hokejový a futbalový štadión alebo si môžete zaplávať na Kuchajde alebo v Štrkoveckom jazere. Ružinov je dobre prepojený cyklotrasami s celou Bratislavou takže môžete kedykoľvek nasadnúť na bicykel a spoznávať celé mesto.

5. Oddych

Ak sa vám zunuje oddychovanie v súkromnej záhrade môžete si dopriať wellness, ktorý nájdete v blízkom fitness centre. Za kultúrou tiež nemusíte chodiť ďaleko. Pár minút pešej chôdze a ste v kine alebo aj v Radošínskom naivnom divadle.

Ak vás bývanie v Danubius One zaujalo a chcete sa o ňom dozvedieť viac navštívte stránky https://www.finep.sk/sk/danubius-one.