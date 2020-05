Spoločnosť Colgate-Palmolive podporí neziskové organizácie po celom svete zdravotníckymi a hygienickými potrebami v hodnote 20 miliónov dolárov. Vyrobí 25 miliónov mydiel a venuje ich svetovým organizáciám v rámci podpory kampane #SafeHands, ktorú spustila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Pomoc v boji proti pandémii

Spoločnosť Colgate-Palmolive sa zaviazala darovať výrobky v hodnote presahujúcej 37 tisíc EUR Slovenskému Červenému krížu, aby pomohla v boji proti šíreniu vírusu COVID-19. Táto iniciatíva je súčasťou globálneho úsilia spoločnosti, ako aj podpora celosvetovej kampane #SafeHands Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), v rámci ktorej spoločnosť vyrobí a daruje 25 miliónov mydiel. Spoločnosť Colgate-Palmolive sa v reakcii na aktuálnu pandémiu zaviazala darovať zdravotnícke a hygienické potreby v hodnote 20 miliónov dolárov. Prostredníctvom lokálnych komunitných organizácií na celom svete ich bude distribuovať k tým, ktorí ich najviac potrebujú. Na Slovensku sa spoločnosť Colgate-Palmolive spojila so Slovenským Červeným krížom a venuje mu výrobky v hodnote presahujúcej 37 tisíc EUR. Tento dar pomôže potrebným v miestnych komunitách získať prístup k základným hygienickým potrebám, ako sú zubné kefky, zubné pasty, ústne vody a sprchové gély.

Dôkladné umývanie rúk

Podľa WHO, ktorá poskytuje aktuálne rady pre verejnosť týkajúce sa COVID-19, je dôkladné umývanie rúk nevyhnutné na spomalenie šírenia choroby. Výzvou však ostáva obmedzený prístup niektorých komunít ku kvalitnému mydlu a nedostatok znalostí o tom, ako si ruky správne umývať, aby sa vírus zničil. Spoločnosť Colgate-Palmolive preto 3. apríla 2020 oznámila mobilizáciu svojich piatich výrobných podnikov na troch kontinentoch, ktoré vyrobia 25 miliónov mydiel, aby pomohli tieto prekážky prekonať. Výroba bola zahájená v týždni od 27. apríla 2020. Na posilnenie dopadov kampane WHO #SafeHands a zaistenie, že sa bude správne umývanie rúk dodržiavať aj v budúcnosti, bude každé mydlo špeciálne zabalené a bude obsahovať podrobné pokyny, ako si dôkladne umývať ruky.

Kampaň WHO #SafeHands

Kampaň WHO #SafeHands o správnom umývaní rúk podporí spoločnosť Colgate-Palmolive aj v médiách a zapojí do nej aj svetových ambasádorov, ako je napríklad Michael Phelps, ktorý je tvárou iniciatívy značky Colgate pod názvom „Save Water“. „Organizácie musia teraz spojiť svoje sily pre dobro všetkých. Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, ako môžeme zastaviť šírenie vírusu,“ uviedla Aneta Písecká, Retail Marketing Manager Colgate pre Česko a Slovensko. „Viac než inokedy musíme teraz spraviť všetko pre to, aby sme pomohli miestnym komunitám a chránili tých, ktorí to potrebujú, a to vrátane pracovníkov v prvej línii a všetkých zapojených organizácií, ktoré v súčasnej situácii poskytujú tak neuveriteľnú podporu tým, ktorí to najviac potrebujú.“

