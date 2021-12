Túžba po hraní nemusí byť vôbec škodlivá. Dôležité je hrať v rámci svojich limitov a brať celý proces hrania len ako zábavu. Vďaka stanoveným limitom sa nemusíte obávať strát a hra vám prinesie pôžitok či uvoľnenie. Bez limitov sa stáva hranie nebezpečné, mizne pocit radosti a dochádza k stresujúcemu vypätiu.

Vďaka limitom je možné hrať bezpečne

Pri hraní sú nebezpečné dva faktory: vypestovanie návyku a prekračovanie limitov. Mnohí ľudia si hranie mýlia so zárobkovou činnosťou. V prípade, že dúfate v zbohatnutie prostredníctvom hrania, radšej ani hrať nezačnite. Vždy musíte dodržať výšku stávky, ktorú si vopred určíte. Zodpovedné hranie sa pre vás stane naozaj hrou a nie sociálnym rizikom. K takémuto hraniu vás môže naviesť samotný prevádzkovateľ hry, ktorý umožní pri vsádzaní nastavenie výšky stávok za mesiac alebo za vami stanovené obdobie. Zároveň vás dokáže systém obmedziť pri prekročení stanoveného limitu výšky vkladu alebo výšky prehry. Okrem finančných limitov je dôležité dodržiavať aj časové hranice. Po prekročení finančného a časového limitu vás prevádzkovateľ automaticky vylúči z celého herného systému alebo len danej hry. Ak sa vám zdá, že tieto limity nedokážete dodržiavať, je lepšie požiadať o vylúčenie zo všetkých online hazardných hier. Možno sa vám zdá takéto vylúčenie drastické, ale hranie v oficiálnych kasínach je predovšetkým o zábave a zodpovednosti.

Hranie je zábava, ktorá má svoju cenu ako aj iné hobby

Ak chcete hrať podľa zákona, je nutné brať hranie ako hobby, do ktorého niečo investujete, ale neočakávate zisk. Niekedy sú túžby po zisku silnejšie, a preto sa radšej pri prvom zaváhaní stopnite a nepokračujte v hraní. Hranie nikdy nemôže byť o peniazoch, ale o príjemných pocitoch, vzrušení a zábave. Zmenili sa u vás príjemné pocity na túžbu po peniazoch? Opäť si dajte stopku a radšej požiadajte o sebavylúčenie na niekoľko dní alebo týždňov. Pri návrate k hraniu sledujte svoje reakcie a v prípade opätovného nárastu stresu či túžby po zisku požiadajte o vylúčenie z registra hazardných hier.

Vždy hrajte len so svojimi peniazmi

Na záver vás musíme varovať pred požičiavaním si peňazí, ktoré chcete využiť na hranie. Hrať by ste mali vždy len so svojimi peniazmi. Ak na hru peniaze nemáte, nezadlžujte sa. Hranie si musíte dovoliť, ako napríklad návštevu divadla. Tak ako ste si nikdy nepožičali peniaze na zábavu, tak si nepožičiavajte ani na hranie. Hranie za požičané peniaze enormne zvyšuje hladinu stresu. V tomto prípade už naozaj nejde o zábavu, ale o riziko, ktoré môže vyústiť do rôznych psychických porúch.