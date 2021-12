Trendy sa neustále menia a nie je prekvapujúce, že ich sledujú aj muži. Chcú byť štýloví, držať krok s módou a vyniknúť. Ktoré pánske parfémy perfektne doplnia outfit? Tieto vás nesklamú ani neomrzia.

Pánske parfémy pre športovcov

Šport je obľúbenou voľnočasovou aktivitou miliónov mužov po celom svete. Mnohí z nich svojmu životnému štýlu podriaďujú aj výber vône a vyberajú si pánske parfémy, ktoré podčiarknu športového ducha a dodajú im energiu pri športe. Ich výhodou je to, že sa hodia aj na bežný pracovný deň alebo špeciálnu príležitosť. Ak by ste aj vy chceli skúsiť takýto parfém, exkluzívne športové vône Lacoste budú tou správnou voľbou.

Sila, energia a nekonečná sviežosť je ukrytá v toaletnej vode Paco Rabanne Invictus v neobyčajne pútavom flakóne. Voňavka Dior Homme Sport v sebe ten šport aj nesie poteší všetkých mužov, pre ktorých je športovanie životným štýlom.

Elegancia pre každého muža

Pánske parfémy rovnako ako tie dámske dotvoria celkový dojem. Taká parfumovaná voda Creed Aventus je inšpirovaná dramatickým životom Napoleona Bonaparta a pokojne môžeme povedať, že je tiež skutočným stelesnením luxusu a elegancie. Značka už viac ako 250 rokov vytvára vône pre kráľovské rodiny a tak presne vie, ako zaujať.

V prípade, ak by ste chceli zaloviť v trochu lacnejších hladinách, vsaďte na parfém Paco Rabanne 1 Million Parfum. Hrejivá vôňa s koženými a kvetinovými podtónmi vznikla aj pričinením náhody, za čo však jej autorovi ďakujeme.

To najobľúbenejšie na koniec

K jednej z najobľúbenejších módnych značiek patrí už dlhé roky. No aj parfémy Hugo Boss majú čo povedať. Tajomstvo úspechu tkvie v tom, že značka poľahky spája to moderné s tradičnou eleganciou. V roku 1998 uzrela svetlo sveta legendárna toaletka Hugo Boss BOSS Bottled, ktorá aj v roku 2021 predstavuje ideálnu voľbu pre každého muža. Ak je parfém, s ktorým nemôžete šliapnuť vedľa, tak je to práve tento. Svieža drevito-korenená vôňa je ideálna na bežný deň, no rovnako dobrú službu preukáže aj počas špeciálnych príležitostí a otočí sa za ňou nejedna žena.

Máte v našom zozname svojho favorita?