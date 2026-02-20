Domov / Svet okolo nás / 5 dobrých rád pred výberom štvorkolky

5 dobrých rád pred výberom štvorkolky

Od
20 februára, 2026
Výber štvorkolky závisí od účelu použitia, terénu aj skúseností jazdca. Rozdiely medzi pracovnými a športovými modelmi sú výrazné, rovnako ako výkon a výbava.

Vybrať správnu štvorkolku je rozhodnutie, ktoré ovplyvní každú vašu jazdu. Vďaka nášmu malému prehľadu tipov a rád pred kúpou štvorkolky bude vyše rozhodovanie o niečo jednoduchšie. Ako postupovať a vybrať ten najlepší stroj?

1. Ujasnite si, na čo budete ATV používať

Prvý krok je zásadný – musíte si uvedomiť, ako chcete štvorkolku využívať. Premávate sa po poľných cestách? Často jazdíte v ťažkom teréne, bahne či po skalách? Alebo hľadáte stroj skôr na rekreačné výlety a prepravu? Dobre premyslený účel využitia štvorkolky vám ušetrí peniaze a sklamanie z nevhodného stroja.

Rôzne účely vyžadujú rôzne typy ATV:

  • Trail/rekreačné modely sú pohodlné a ľahko ovládateľné
  • Terénne/športové modely majú agresívnejší podvozok a výkon
  • Úžitkové/ pracovné modely majú vysokú nosnosť a ťažné schopnosti

2. Výkon a objem motora pre hladkú jazdu

Motorizmus nie je len o číslach, ale tie hovoria o charaktere stroja. Ak jazdíte prevažne po rovine a ľahkom teréne, postačí motor s menším objemom, napríklad 450–600 cm³. Pre náročnejší terén a ťažké podmienky sa oplatí siahnuť po 700 cm³ a viac. Vyšší výkon štvorkolky znamená lepšiu akceleráciu, vyšší ťah v teréne a schopnosť ťahať príves či náradie. Pri ťažšom stroji zároveň myslite aj na brzdy a odpruženie.

3. Pohon 2×4 vs. 4×4 – čo je lepšie?

Nezabúdajte na dôležitú otázku pohonu. Štvorkolka s pohonom 2×4 zadný pohon je lacnejšia a vhodná pre ľahší terén, poľné cesty a bežnú jazdu. Štvorkolky can am typu 4×4 pohon všetkých kolies je nevyhnutný v bahne, hlbokom snehu a náročnejších podkladoch. Niektoré modely majú mechanickú alebo elektronickú uzávierku diferenciálu.

4. Pohodlie a ovládanie pre hladšiu jazdu

Dobrá štvorkolka vás neunaví hneď po prvých kilometroch. Pohodlie za riadidlami, stabilné sedlo a ergonomické ovládacie prvky sú kľúčové. Skontrolujte si preto, či vami zvolený stroj má sedadlo pohodlné z hľadiska vašej výšky a hmotnosti. Dôležité sú tiež ovládacie prvky v dosahu a odpruženie, ktoré zvládne nerovnosti bez otrasov.

5. Servis a náhradné diely – myslite dopredu

Nemenej dôležitým bodom je servisná sieť a dostupnosť náhradných dielov. Pred kúpou sa informujte, kde je najbližší autorizovaný servis, či sú náhradné diely ľahko dostupné a aké sú ceny údržby pre danú značku. Stroje od renomovaných výrobcov ako BRP majú lepšiu dostupnosť dielov a servisných partnerov, čo vám ušetrí starosti i čas. Veľkým pomocníkom je online konfigurátor štvorkoliek, ktorý nájdete tu: https://www.brp-world.com/sk/sk/nase-produkty/can-am-off-road.html

 

 

 

viktor fiala

Súvisiace články

Plavba na jachte po pokojnom mori ako ideálna forma oddychu
5 tipov, ako si naplno užiť plavbu na jachte
14 decembra, 2025
Prečo je európsky dodávateľ lepšou voľbou ako neistý priamy impor ...
23 septembra, 2025
Príprava auta pred dovolenkou. Čo musíte pred cestou skontrolovať ...
12 júna, 2025

Partneri

Kvalitné a spoľahlivé vchodové dvere

Široký výber kvalitných odpudzovačov za bezkonkurenčné ceny nájdete na odpudzovace.sk

Najlepšie domáce meteostanice

Obstarajte si záhradný ratanový nábytok a vychutnajte si príjemné chvíle v záhrade naplno.

Detské koberce rozžiaria každú izbu.

ubytovanie Chopok Jasná

Ochranné pracovné pomôcky internetový obchod Pracovnik.sk široký sortiment za výborné ceny.

Autodoplnky za najlepšie ceny priamo do vašej garáže. Internetový obchod autoveci.sk

Najširší výber CBD olejov, kvapiek a CBD kozmetiky nájdete v porovnávači cien na cbd-obchod.sk