5 dobrých rád pred výberom štvorkolky

Vybrať správnu štvorkolku je rozhodnutie, ktoré ovplyvní každú vašu jazdu. Vďaka nášmu malému prehľadu tipov a rád pred kúpou štvorkolky bude vyše rozhodovanie o niečo jednoduchšie. Ako postupovať a vybrať ten najlepší stroj?
1. Ujasnite si, na čo budete ATV používať
Prvý krok je zásadný – musíte si uvedomiť, ako chcete štvorkolku využívať. Premávate sa po poľných cestách? Často jazdíte v ťažkom teréne, bahne či po skalách? Alebo hľadáte stroj skôr na rekreačné výlety a prepravu? Dobre premyslený účel využitia štvorkolky vám ušetrí peniaze a sklamanie z nevhodného stroja.
Rôzne účely vyžadujú rôzne typy ATV:
- Trail/rekreačné modely sú pohodlné a ľahko ovládateľné
- Terénne/športové modely majú agresívnejší podvozok a výkon
- Úžitkové/ pracovné modely majú vysokú nosnosť a ťažné schopnosti
2. Výkon a objem motora pre hladkú jazdu
Motorizmus nie je len o číslach, ale tie hovoria o charaktere stroja. Ak jazdíte prevažne po rovine a ľahkom teréne, postačí motor s menším objemom, napríklad 450–600 cm³. Pre náročnejší terén a ťažké podmienky sa oplatí siahnuť po 700 cm³ a viac. Vyšší výkon štvorkolky znamená lepšiu akceleráciu, vyšší ťah v teréne a schopnosť ťahať príves či náradie. Pri ťažšom stroji zároveň myslite aj na brzdy a odpruženie.
3. Pohon 2×4 vs. 4×4 – čo je lepšie?
Nezabúdajte na dôležitú otázku pohonu. Štvorkolka s pohonom 2×4 zadný pohon je lacnejšia a vhodná pre ľahší terén, poľné cesty a bežnú jazdu. Štvorkolky can am typu 4×4 pohon všetkých kolies je nevyhnutný v bahne, hlbokom snehu a náročnejších podkladoch. Niektoré modely majú mechanickú alebo elektronickú uzávierku diferenciálu.
4. Pohodlie a ovládanie pre hladšiu jazdu
Dobrá štvorkolka vás neunaví hneď po prvých kilometroch. Pohodlie za riadidlami, stabilné sedlo a ergonomické ovládacie prvky sú kľúčové. Skontrolujte si preto, či vami zvolený stroj má sedadlo pohodlné z hľadiska vašej výšky a hmotnosti. Dôležité sú tiež ovládacie prvky v dosahu a odpruženie, ktoré zvládne nerovnosti bez otrasov.
5. Servis a náhradné diely – myslite dopredu
Nemenej dôležitým bodom je servisná sieť a dostupnosť náhradných dielov. Pred kúpou sa informujte, kde je najbližší autorizovaný servis, či sú náhradné diely ľahko dostupné a aké sú ceny údržby pre danú značku. Stroje od renomovaných výrobcov ako BRP majú lepšiu dostupnosť dielov a servisných partnerov, čo vám ušetrí starosti i čas. Veľkým pomocníkom je online konfigurátor štvorkoliek, ktorý nájdete tu: https://www.brp-world.com/sk/sk/nase-produkty/can-am-off-road.html