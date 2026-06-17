Cesta autom za dovolenkou má jednu veľkú výhodu – slobodu. No práve preto sa na ňu ľahko vyrazí na poslednú chvíľu a niečo dôležité ostane doma. Aby vás cestou nič neprekvapilo, pripravili sme prehľadný zoznam vecí, ktoré si pred odchodom oplatí skontrolovať. Prejdite si ho deň-dva pred cestou a budete mať pokoj na duši.
Doklady a poistenie
Základ, na ktorý sa najľahšie zabúda. Skontrolujte, či máte pri sebe vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz) a doklad o povinnom zmluvnom poistení. Overte si aj platnosť technickej a emisnej kontroly – ak vám čoskoro vyprší, vybavte ju ešte pred dovolenkou.
Technický stav auta
Dlhšia jazda preverí auto viac než bežné cesty do práce. Pár minút venujte kontrole tlaku v pneumatikách, stavu oleja, chladiacej a ostrekovačovej kvapaliny. Pozrite, či fungujú všetky svetlá, a ak vás čaká cesta do hôr, skontrolujte aj brzdy. Pri starších autách sa oplatí naplánovať servisnú prehliadku v predstihu.
Povinná výbava
Bez nej vám hrozí pokuta pri kontrole. Uistite sa, že máte vo vozidle:
- reflexnú vestu (ideálne pre každého cestujúceho)
- výstražný trojuholník
- lekárničku s platnou dobou použiteľnosti
- náhradné koleso alebo lepiacu sadu a zdvihák
Diaľničná známka
Toto je položka, ktorú vodiči najčastejšie odkladajú na poslednú chvíľu – a zbytočne. Na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách potrebujete platnú známku, inak riskujete pokutu. Najpohodlnejšie je vybaviť si e-známku pre Slovensko online ešte pred cestou. Je naviazaná priamo na ŠPZ, platí okamžite po aktivácii a odpadá lepenie nálepky.
Ak idete cez e-známku prvýkrát, pomôže vám návod ako si online kúpiť diaľničnú známku krok za krokom. A keďže kontrola prebieha automaticky cez kamery, po nákupe si radšej overte platnosť známky a uistite sa, že údaje vozidla sedia.
Naplánujte si trasu
Aj keď navigácia spraví väčšinu práce, oplatí sa pozrieť na trasu vopred – najmä ak cestujete cez víkend alebo počas leta, keď sa na hlavných ťahoch tvoria kolóny. Zvážte aj alternatívne cesty a naplánujte si, kde sa zastavíte na tankovanie či prestávku. Pri ceste s deťmi sa hodí mať pripravený plán na zastávky každé dve hodiny.
Čo si zbaliť
Okrem oblečenia podľa cieľa cesty nezabudnite na nabíjačky a držiak na telefón, dostatok vody a drobné jedlo na cestu, lieky, ktoré pravidelne užívate, a v lete opaľovací krém a slnečné okuliare. Ak vás čakajú hory, prihoďte vetrovku aj pohodlnú obuv – počasie sa vo vyšších polohách mení rýchlo.
Hotovo, môžete vyraziť
Keď máte odškrtnuté doklady, auto, výbavu aj známku, ostáva už len sadnúť za volant. Príprava vám zaberie pár minút, no na ceste sa vám mnohonásobne vráti pokojom a istotou, že na nič dôležité ste nezabudli. Šťastnú a bezpečnú cestu!