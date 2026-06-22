Štvorkolka v akcii na poli: toto všetko dokáže

Zabudnite na mýtus, že terénny stroj slúži len na víkendový adrenalín a bláznenie sa v lese. Moderná štvorkolka je v skutočnosti nekompromisný agrárny robotník, ktorý dokáže zastúpiť ľahký traktor.
Efektívna sejba aj hnojenie s minimálnym tlakom na pôdu
Keď potrebujete na jar ošetriť alebo zasiať menšie či členité polia, veľký traktor býva nepraktický. Svojou váhou extrémne utláča úrodnú pôdu. Vtedy prichádzajú na rad štvorkolky. Vďaka nízkej hmotnosti a širokým pneumatikám zostáva pôda pod nimi vzdušná.
Na zadný nosič stačí namontovať prídavný rozhadzovač. Tento systém dokáže s chirurgickou presnosťou dávkovať osivo, granulované hnojivo alebo mikrogranulát. Rýchlosť a obratnosť, s akou štvorkolka pokryje aj zložité svahy, posúva efektivitu práce na úplne novú úroveň.
Štvorkolka si pri kosení poradí aj s hustou trávou a húštinou
Zanedbané okraje polí, náletové dreviny alebo vysoká burina okolo oplotenia sú nočnou morou každého hospodára. Tam, kde by ste s bubnovou kosačkou potili krv, nastupuje štvorkolka so zapojeným mulčovačom.
Ide o prívesné zariadenie s vlastným benzínovým motorom, ktoré ťaháte za sebou. Tento tandem premení divoký porast na jemnú organickú hmotu, ktorá priamo na poli slúži ako hnojivo.
Kilometre revízie pozemku za pár minút
Vlastníte pastviny alebo polia chránené pred divou zverou? Kontrola a údržba elektrických ohradníkov či plotov je nekonečný príbeh. Prechádzať kilometre línií pešo s plnou poľnou náradia je neefektívne. Štvorkolka tento proces dramaticky zrýchli.
Na predný a zadný nosič bez problémov upevníte balíky ohradníkového drôtu, nové koly aj akumulátory. Pomocou integrovaného navijaka dokážete s minimálnou námahou vyšponovať spadnuté pletivo alebo vytiahnuť staré drevené stĺpiky zo zeme.
High-tech spoločník moderného farmára
Poľnohospodárstvo je o dátach. Pred aplikáciou hnojív je nutné odobrať vzorky pôdy z rôznych častí poľa. Chodiť s rýľom a vedrom je minulosťou. Na štvorkolky can am je možné namontovať poloautomatické sondovacie ramená.
Jazdec len zastaví na určenom GPS bode, stlačí tlačidlo a hydraulický alebo elektrický piest odoberie vzorku pôdy priamo do pripravenej tuby. Vďaka nízkej siluete stroja a skvelej priechodnosti môžete takto mapovať pole v akejkoľvek fáze vegetácie bez toho, aby ste zničili budúcu úrodu. Všetko menované a ešte oveľa viac dokážu štvorkolky, ktoré je možné zostaviť tu: https://www.brp-world.com/sk/sk/nakupne-nastroje/customise-your-own-off-road.html
Štvorkolka v akcii na poli: toto všetko dokáže
Mnohí ľudia si štvorkolku spájajú najmä s voľnočasovou jazdou a dobrodružstvom v teréne. Moderné pracovné ATV však dokážu byť mimoriadne užitočným pomocníkom aj v poľnohospodárstve. Vďaka svojej priechodnosti, nosnosti a univerzálnosti zvládajú množstvo úloh, ktoré by boli s väčšou technikou zdĺhavé alebo ekonomicky nevýhodné.
1. Rýchla kontrola pozemkov
Jednou z najčastejších úloh štvorkoliek je každodenná kontrola polí a hospodárskych pozemkov.
Pomocou ATV možno efektívne:
- kontrolovať stav porastov,
- sledovať škody po počasí,
- preverovať oplotenie,
- monitorovať zavlažovanie,
- kontrolovať vzdialené časti pozemkov.
V porovnaní s autom sa štvorkolka dostane aj tam, kde by bežné vozidlo zapadlo alebo neprešlo.
2. Preprava náradia a materiálu
Pracovné modely Can-Am disponujú nosičmi a možnosťou pripojenia prívesu.
To umožňuje prevážať:
- náradie,
- osivá,
- hnojivá,
- krmivo,
- drobný materiál.
Na menších farmách dokáže ATV výrazne zrýchliť každodenné presuny.
3. Pomoc pri starostlivosti o hospodárske zvieratá
Farmári často využívajú štvorkolky pri práci so zvieratami.
ATV pomáha pri:
- kontrole pasienkov,
- rozvoze krmiva,
- presunoch medzi výbehmi,
- monitorovaní stáda.
Najmä vo väčších areáloch ide o výraznú úsporu času.
4. Ťahanie príslušenstva
Moderné pracovné ATV disponujú vysokou ťažnou silou.
Môžu ťahať:
- prívesné vozíky,
- postrekovače,
- rozmetadlá,
- valce,
- menšie poľnohospodárske nadstavby.
Práve táto univerzálnosť robí zo štvorkolky cenného pomocníka počas celej sezóny.
5. Práca v náročnom teréne
Po dažďoch alebo na mäkkom podklade býva pohyb veľkej techniky problematický.
Can-Am ATV ponúkajú:
- pohon 4×4,
- uzávierku diferenciálu,
- vysokú svetlú výšku,
- výbornú trakciu.
Vďaka tomu zvládajú podmienky, v ktorých sa iné vozidlá dostávajú do problémov.
6. Celoročné využitie
Pracovná štvorkolka nemusí stáť mimo sezóny.
Počas roka ju možno využiť na:
- zimnú údržbu ciest,
- odhŕňanie snehu,
- rozvoz materiálu,
- údržbu areálov,
- lesné práce.
Investícia do kvalitného ATV sa tak využíva počas celého roka.
Prečo farmári často volia Can-Am?
Modely Can-Am Outlander PRO a ďalšie pracovné verzie ponúkajú:
- vysokú nosnosť,
- spoľahlivé motory,
- robustný podvozok,
- komfort pri celodennej práci,
- bohaté možnosti príslušenstva.
Práve kombinácia výkonu a odolnosti patrí medzi dôvody ich obľúbenosti v poľnohospodárstve.
FAQ
Je štvorkolka vhodná pre farmu?
Áno, moderné pracovné ATV patria medzi veľmi efektívnych pomocníkov pri každodennej prevádzke farmy.
Čo dokáže štvorkolka prevážať?
Náradie, krmivo, osivá, hnojivá alebo materiál na prívesnom vozíku.
Dá sa ATV využívať aj v zime?
Áno, s vhodným príslušenstvom zvládne aj odhŕňanie snehu a údržbu areálov.
Je Can-Am vhodný na poľnohospodárske využitie?
Áno, viaceré modely sú navrhnuté špeciálne pre farmárov a profesionálne nasadenie.
Aká je hlavná výhoda ATV oproti traktoru?
Rýchlosť presunu, nižšie prevádzkové náklady a schopnosť pohybu v miestach, kde je veľká technika nepraktická.