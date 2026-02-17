Domov / Novinky / Ako zabrániť vlhkosti v turistickej obuvi? Tieto tipy naozaj fungujú

Ako zabrániť vlhkosti v turistickej obuvi? Tieto tipy naozaj fungujú

Od
17 februára, 2026
Ako zabrániť vlhkosti v turistickej obuvi? Praktické tipy na sušenie a správnu starostlivosť.

Ak máte po túre mokré ponožky, je čas na preverenie, prečo vlhkosť v topánkach vzniká. Vlhkosť totiž nie je len nepríjemná, ale priamo ohrozuje pohodlie a zdravie vašich chodidiel. Zle odvetraná turistická obuv vytvára ideálne prostredie pre pľuzgiere, zápach a kožné problémy. Ako zabrániť prieniku vlhkosti do obuvi? Tieto tipy sú odskúšané.

Vlhkosť v turistickej obuvi – čo ju zapríčiňuje?

Vlhkosť sa do topánok dostáva zvonka aj zvnútra. Vlhkosť preniká do obuvi počas dažďu, z mokrej trávy alebo blata. Vnútorné faktory sú pot, ktorý chodidlá produkujú. Ak turistické topánky nemajú funkčný systém odvádzania vlhkosti, pot sa v nich hromadí a vytvára vlhké prostredie.

Veľký vplyv na tvorbu vlhkosti má výber materiálu. Lacná turistická obuv môže zvonku vyzerať ako vodovzdorná, ale z vnútra je nepriedušná. Výsledkom je efekt igelitového vrecka, kedy sa noha potí a vlhkosť nemá kam odísť.

Ako overíte priedušnosť turistickej obuvi?

Kvalitné turistické topánky v sebe spájajú ochranu pred vodou a schopnosť odvádzať vlhkosť. Ak po niekoľkých hodinách cítite, že sú topánky zvnútra mokré, aj keď ste nešli v daždi, znamená to, že materiál nedýcha dostatočne.

Skúste jednoduchý test. Po túre vyberte vložku a dotknite sa vnútra topánky. Ak je povrch výrazne vlhký alebo dokonca mokrý, pot sa tam hromadí. Dobrý model turistických topánok by mal mať suchý.

Aké ponožky nosíte do turistických topánok?

Veľa ľudí rieši len samotnú obuv, ale zabúda na ponožky. Bavlnené ponožky síce pôsobia príjemne, ale nasávajú pot a držia ho pri pokožke. Vlhká pokožka sa potom ľahko poškodí a vznikajú pľuzgiere.

Ak chcete, aby bol váš komfort počas túry čo najvyšší, potrebujete funkčné ponožky z merino vlny alebo syntetických vlákien. Tieto materiály odvádzajú vlhkosť od pokožky. Suchšia noha znamená menej trenia a menej problémov počas chôdze.

Ako údržbou zabrániť vlhkosti v topánkach?

Aj tá najlepšia pánska a dámska turistická obuv stráca kvalitatívne vlastnosti, ak sa o ňu nestaráte. Po každej túre by ste mali topánky vyčistiť od blata a nechať dôkladne vyschnúť. Nikdy ich však nesušte na radiátore alebo pri priamom zdroji tepla. Vysoká teplota poškodzuje membránu a materiály, ktoré zabezpečujú odvod vlhkosti.

Veľmi dôležitá je aj pravidelná impregnácia. Impregnačný sprej obnovuje schopnosť materiálu odpudzovať vodu zvonka, vďaka čomu topánky menej nasiaknu a rýchlejšie schnú. Keď je vonkajšia vrstva suchá, vnútorná vlhkosť sa lepšie odvádza.

Náš tip na záver: Ak je to možné, majte na viacdňové výlety druhý pár turistických topánok na striedanie. Topánky tak majú čas vyschnúť a zachovať si svoje vlastnosti.

 

 

viktor fiala

