5 najväčších nástrah jarných ciest + tipy, ako ich prekonať

Jar pôsobí ako ideálny čas na jazdu. Suchšie cesty, lepšia viditeľnosť, príjemné teploty. Realita je však iná. Práve prechod medzi zimou a letom patrí k najzradnejším obdobiam na cestách. Podmienky sa menia rýchlo a často nepredvídateľne. Na čo si dať pozor a ako sa týmto nástrahám vyhnúť?
1. Ráno klzko, cez deň sucho
Jarné rána bývajú chladné, ale cez deň teploty stúpajú. Cesta, ktorá vyzerá suchá, môže byť ráno jemne namrznutá alebo vlhká.
- Najväčšia chyba je jazdiť podľa pocitu počasia. Radšej si nechajte rezervu a počítajte s tým, že povrch nemusí byť taký bezpečný, ako vyzerá.
2. Štrk po zime znižuje priľnavosť
Po zimnej údržbe ostáva na cestách jemný štrk. Najmä v zákrutách a na menej frekventovaných úsekoch dokáže výrazne znížiť priľnavosť. Auto sa môže správať neistejšie, a to hlavne pri prudšom brzdení alebo zmene smeru.
- Štrk preverí, akom stave máte pneumatiky. Aj preto majú testy pneumatík Poskytujú informácie, ako sa jednotlivé modely správajú v reálnych podmienkach.
3. Výtlky, ktoré sa objavia zo dňa na deň
Zima ničí asfalt. Jar odhalí následky. Výtlky sú hlbšie, ako sa zdajú, a prichádzajú nečakane. Náraz môže poškodiť disk, pneumatiku alebo rozhodiť geometriu.
- Na jar sa oplatí jazdiť s väčším odstupom a sledovať vozovku viac než zvyčajne.
4. Predčasné prezutie na letné pneumatiky
Teplé dni lákajú k prezutiu. No jar je nevyspytateľná. Ranné mrazy alebo náhle ochladenie nie sú výnimkou. Letné pneumatiky v nízkych teplotách strácajú pružnosť a tým aj priľnavosť.
- Ideálne je počkať, kým sa teploty ustália, alebo jazdiť opatrnejšie, ak už máte prezuté.
5. Zimná výbava doma, problém na ceste
Aj vy po zime odkladáte všetko, čo súvisí so snehom? Lenže jar vie prekvapiť, a to predovšetkým v horských oblastiach. Krátke ochladenie alebo zvyšky snehu na tienistých úsekoch môžu spôsobiť problémy.
- Snehové reťaze síce nepoužijete často, ale oplatí sa ich ešte zopár dní so sebou voziť. V horách dokážu rozhodnúť o tom, či vyjdete kopec alebo nezapadnete na krajnici.
Tip na záver
Najväčší problém jarných ciest je ilúzia bezpečia. Podmienky sa zlepšujú, ale riziká nezmizli, len sa zmenili. Ak ich poznáte a počítate s nimi, jazda bude oveľa istejšia. Pretože na ceste nerozhoduje ročné obdobie. Rozhoduje pripravenosť.