5 znakov, že je čas presedlať z hotela na jachtu

Aj vy riešite každý rok dilemu, aký hotel vybrať na dovolenku, aká pláž nebude preľudnená a ktorá destinácia vás vyjde najlacnejšie? Rozhodnutia nie vždy dopadnú dobre a vás celú dovolenku otravujú susedia a každý deň sa bijete o ležadlo pri bazéne. Vymeňte tieto stresujúce dovolenky za dovolenky na mori. Ak ste zažili niektorý z nasledujúcich 5 bodov, je čas na súkromnú plavbu.

1. Susediaca izba = koncertná sála

Každý z vás iste zažil aspoň jednu dovolenku, počas ktorej počúval každú noc koncerty zo susednej izby. Koncerty v podobe plačúceho dieťaťa, spevu podgurážených hostí alebo zamilovaného páru. Štyri steny už tento rok môžete vymeniť za otvorené more. Jachty na predaj vám umožnia si robiť vlastný program a každú noc spať obklopení tichom mora.

2. Máte alergiu na švédske stoly

Hotelová strava je síce praktická, ale po tretej porcii univerzálneho kuracieho mäsa začínate túžiť po čerstvých rybách alebo ugrilovanom mäse podľa vlastnej receptúry. Na jachte si varíte, čo chcete, kedy chcete alebo si jednoducho skočíte do najbližšieho prístavu na večeru. Vyberte si lode na predaj alebo prenajmite plavidlo s dobre vybavenou kuchyňou a budete si robiť vlastné kulinárske večierky.

3. Vaša predstava o relaxe nie je o preplnenom bazéne

Ak považujete obsadzovanie ležadiel uterákom za úsvitu za extrémny šport, nie ste sami. Značne nepríjemný je tiež pohľad na preplnený bazén, v ktorom si nedokážete zaplávať. Navyše, večer je bazén neprístupný kvôli dezinfekcii. Na jachte vás čaká nekonečný výhľad na more, do ktorého môžete skočiť 24/7. A namiesto ležadla si ľahnete na jemný piesok na pláži, ktorá bude len a len pre vás.

4. Nechcete sa budiť s výhľadom na davy ľudí

Ak nevychytáte dobrú izbu, môže sa stať, že z váš výhľad z okna bude do preplnenej ulice alebo do okna suseda. Nechcete sa radšej prebúdzať s výhľadom priamo na šumiace more či malebný prístav? Odporúčame vám si spraviť preukaz vodca malého plavidla a kapitánske skúšky, ktoré vám umožnia plaviť sa a kotviť tam, kde sa vy sami rozhodnete. Budete mať vo vlastných rukách celú trasu a tiež ranný výhľad z okna.

5. Tajne prezeráte jachty na predaj a drieme vo vás dobrodruh

Ak si vo voľnom čase prezeráte jachty na predaj a predstavujete si, ako sa z vás stane kapitán, je to jasný signál. Už nie ste hotelový typ. Hotelový typ nie ste ani vtedy, keď máte radi presuny, nevydržíte na jednom mieste a počas dovolenky chcete vidieť čo najviac nových miest.