Ako sa jazdí na štvorkolke a prečo vás tento stroj nadchne?

So štvorkolkou si vychutnáte pohyb v prírode, zažijete dobrodružstvo a zvládnete prácu v teréne. Veľa ľudí vám potvrdí, že po prvom riadení štvorkolky boli prekvapení z dynamiky stroja. Riadenie je zároveň intuitívne a prináša skvelé pocity s plným priehrštím emócií, ktoré bežné auto jednoducho nedokáže sprostredkovať.

Prvý kontakt so štvorkolkou je jednoduchší, než si myslíte

Väčšina štvorkoliek má automatickú prevodovku a intuitívne ovládanie, ktoré zvládne aj úplný začiatočník. Po krátkom zaškolení si rýchlo osvojíte základné princípy riadenia, brzdenia a manévrovania. Štvorkolka má výhodu v tom, že sedíte pevne. Pomocníkom je tiež široký rozchod kolies a nízke ťažisko. Vďaka týmto výhodám pôsobí vozidlo veľmi stabilne aj pri prechode cez nerovnosti alebo stúpajúci a klesajúci terén.

Spojíte sa s terénom a užijete si jazdu do poslednej sekundy

Štvorkolka reaguje okamžite. Vďaka tomu cítite každý pohyb, každú zmenu podložia. Jazda po lesnom chodníku, štrkovej ceste či blatistom svahu vás vtiahne do prítomného okamihu. Musíte pracovať s telom, váhou, sklonom riadidiel. A práve v tom je čaro. Nejde len o to dostať sa z bodu A do bodu B. Ide o samotný proces, o kontakt s prírodou a pôdu pod kolesami, ktorú cítite takmer fyzicky.

Dokážete jazdiť na štvorkolke aj vy?

Riadiť štvorkolky can am zvládne takmer každý. Od mladých nadšencov až po starších jazdcov, ktorí hľadajú nový druh pohybu. Nezáleží na tom, či ste silový typ, technik alebo len rekreačný vodič. Štvorkolky sú veľmi prispôsobivé. Stačí mať rešpekt k stroju a terénu. Bonusom je to, že výber modelov štvorkoliek je široký. Dokážete si zvoliť štvorkolku na šport, rekreáciu, prácu aj rodinné výlety.

Prečo vás štvorkolka nadchne? Lebo nič iné sa jej nepodobá

Prečo sú štvorkolky tak obľúbené? Nedá sa jednoznačne nájsť odpoveď, pretože tieto stroje milujú jazdci z rôznych dôvodov. Jazda na štvorkolke je kombináciou výkonu, slobody, terénnych zručností a návratu skutočnej radosti z riadenia. Veľa ľudí prirovnáva štvorkolky k motorkám, ale v skutočnosti ide o neporovnateľné stroje. Treba tiež spomenúť, že štvorkolky neslúžia len na zábavu. Môžete ich využiť v záhrade, pre práce na pozemku alebo na jazdu do ťažko dostupných miest.

Štvorkolka vám prinesie zážitok, ktorý sa ťažko opisuje slovami, ale ľahko zažíva. Po prvej jazde pochopíte, prečo si tento stroj získava čoraz viac priaznivcov. A možno aj vy po jazde na požičanej štvorkolke zistíte, že vám v garáži niečo dôležité chýba a nakonfigurujete si vlastnú štvorkolku na tomto odkaze: https://www.brp-world.com/sk/sk/nakupne-nastroje/customise-your-own-off-road.html.