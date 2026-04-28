Top 5 receptov z udiarne: Objavte menej známe pochúťky

28 apríla, 2026
Údené jedlo pripravené v domácej udiarni.

Ovládate klasiku – klobásy, slaninu, rebierka? Skvelé! Teraz je čas posunúť sa ďalej a vyskúšať recepty, ktoré možno nepoznajú ani vaši susedia. Pripravili sme päť menej obvyklých, ale výnimočne chutných špecialít, ktoré rozšíria váš repertoár a zaručene vzbudia pozornosť pri každom posedení.

1. Údená bravčová panenka s medovo-horčicovou krustou

Bravčová panenka patrí medzi najšťavnatejšie kusy mäsa, no málokto ju skúša udiť. Pritom výsledok je fantastický.

Príprava: Panenku najprv marinujte 12 – 24 hodín v zmesi olivového oleja, nastrúhaného cesnaku, tymiánu a čierneho korenia. Pred údením ju obaľte v zmesi medu, dijonskej horčice a rozdrvených orechov (najlepšie vlašské alebo pekanové).

Údenie: Pri 70 – 75 °C približne 4 – 5 hodín. Použite ovocné drevo – jablko alebo čerešňa dodajú jemnú sladkú arómu, ktorá dokonale ladí s medom. Vnútorná teplota by mala dosiahnuť 63 – 65 °C.

Tip: Nechajte panenku pred krájaním odpočinúť 10 – 15 minút zabalenú v alobale. Šťavy sa tak rozložia rovnomerne a mäso bude ešte šťavnatejšie.

2. Údené paradajky plnené kozím syrom

Zelenina v udiarni? Absolútne! Údené paradajky sú prekvapivo elegantná pochúťka, ktorá funguje ako predjedlo aj ako príloha.

Príprava: Použite väčšie mäsité paradajky (napr. typ beef). Odrezte vrchnú časť a lyžicou vyberte dužinu. Vnútro posypte soľou a nechajte 20 minút stáť, aby vypustili prebytočnú vodu. Potom naplňte zmesou kozieho syra, nasekanej čerstvej bazalky, strúčika cesnaku a olivového oleja.

Údenie: Studené údenie pri 20 – 25 °C na 1,5 – 2 hodiny, alebo veľmi jemné teplé údenie pri 50 – 60 °C na 45 – 60 minút. Použite buk alebo jelšu.

Podávanie: Skvelé ako predjedlo alebo príloha k steakom. Môžete ich podávať studené aj teplé.

3. Údené kačacie prsíčka s pomarančovou glazúrou

Kačacie mäso má prirodzene výraznú chuť a vysoký obsah tuku, čo ho robí ideálnym na údenie. V kombinácii s pomarančovou glazúrou vzniká dokonalá rovnováha sladko-slaných chutí.

Príprava: Kožu narežte jemnými ryhami (aby tuk lepšie odkvapkal) a posypte soľou, korením a sušeným tymiánom. Nechajte 2 – 3 hodiny v chlade. Glazúru pripravte z čerstvého pomarančového džúsu, medu, sójovej omáčky a zázvoru.

Údenie: Teplé údenie pri 75 – 85 °C na 4 – 4,5 hodiny. Každých 30 minút potrite glazúrou. Drevo: čerešňa alebo jablko.

Výsledok: Chrumkavá koža, šťavnaté mäso a karamelizovaná glazúra s nádychom dymu. Ideálne k zemiakovému pyré alebo pečenej zelenine.

4. Údený cesnak a cibuľa na chlebovú nátierku

Cesnak a cibuľa sa po údení zmenia na úplne inú pochúťku – sladkú, karamelizovanú a s jemným dymovým nádychom. Táto nátierka predbehne akýkoľvek obchodný produkt.

Príprava: Celé hlavičky cesnaku obalte v alobale s trochou olivového oleja. Cibuľu rozrežte na polovice, pokvapkajte olejom a tiež zabaľte.

Údenie: Teplé údenie pri 100 – 110 °C na 1,5 – 2 hodiny. Použite buk alebo ovocné drevo.

Spracovanie: Po údení roztlačte mäkký cesnak a cibuľu, zmiešajte s mascarpone alebo krémovým syrom, pridajte soľ, korenie a čerstvé bylinky (tymián, rozmarín).

Využitie: Vynikajúca nátierka na hrianky, báza na pizzu alebo prídavok do omáčok a polievok.

5. Údená slivková marmeláda s vanilkou

Marmeláda z udiarne? Presne tak! Táto luxusná pochúťka k syrom, zverine alebo len na chlieb dokáže ohromiť každého gurmána.

Príprava: Slivky rozrežte na polovice, odstráňte kôstky a zmiešajte s cukrom (700 g sliviek na 200 g cukru), vanilkovým luskom a škoricou. Nechajte odstáť hodinu, aby pustili šťavu.

Údenie: Zmes nalejte do plytšej nerezovej nádoby a uďte pri 70 – 80 °C na 3 – 4 hodiny. Občas premiešajte. Drevo: jelša alebo čerešňa.

Výsledok: Hustá, aromatická marmeláda s jemným dymovým podtónom. Skvelá k zrejúcim syrom, pečenému mäsu alebo ako základ na barbecue omáčku.

Skladovanie: Horúcu marmeládu nalejte do sterilizovaných pohárov a uzatvorte. Vydrží niekoľko mesiacov.

Presná teplota rozhoduje

Pri týchto jemnejších receptoch je kľúčová kontrola teploty. Údené paradajky pri 80 °C sa rozpadnú, marmeláda pri 50 °C nebude fungovať. Elektrická udiareň vám umožní nastaviť presne to, čo potrebujete – a držať to celé hodiny bez zásahu.

Vyskúšajte aspoň jeden z týchto receptov a posúďte sami. Možno zistíte, že údenie dokáže viac, než ste si mysleli.

viktor fiala

