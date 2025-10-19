Moderná rekonštrukcia kúpeľne – top 5 trendov v roku 2025

Prerábka kúpeľne patrí medzi prvé rekonštrukčné práce, pre ktoré sa ľudia rozhodnú. V praxi ide o logický krok, pretože kúpeľňu využívame denne a má vplyv na naše pohodlie. Kúpeľňa je tiež miestnosť, ktorá najrýchlejšie podlieha zubu času. Dizajny a požiadavky na vybavenie sa menia zo sezóny na sezónu. Pridajte si k tomu opotrebenie materiálov a zistíte, že aj vaša kúpeľňa potrebuje rekonštrukciu. Ak o nej uvažujete, inšpirujte sa top 5 trendmi, ktoré sú na výslní v roku 2025.
1. Minimalizmus v znamení kvality
V jednoduchosti je krása – tento trend je zrejmý v celom interiérovom dizajne. Aj kúpeľne sa v roku 2025 nesú v duchu jednoduchosti. Dajte prednosť čistým líniám, matným či pastelovým farbám v jemných odtieňoch a nenápadným vzorom. Menej je viac a prerábka kúpeľne v minimalistickom štýle vám skutočne prinesie viac komfortu a estetického štýlu. Dbajte tiež na kvalitu materiálov, ktoré vydržia roky. Trendom sú keramické matné obklady a kompozitné dosky odolné voči vlhkosti. Ak túžite do kúpeľne pridať niečo extra, vyberte si obklady s atypickou textúrou.
2. Materiály voňajúce prírodou
Chcete sa v kúpeľni cítiť ako vo voňavom lese? Vyberte si ako dominantný materiál drevo ošetrené proti vlhkosti. Medzi ďalšie obľúbené prírodné materiály patrí kameň a hlinené stierky. Rekonštrukcia kúpeľne v tomto štýle vytvorí útulné prostredie s ekologickou stopou. Prírodné prvky majú aj plus navyše, pretože regulujú vlhkosť a vytvárajú zdravú mikroklímu. Bonusom k „zelenej kúpeľni“ sú úsporné batérie, ktoré navyše znížia náklady na energie.
„Ľudia sa dnes pri rekonštrukcii kúpeľne nezameriavajú iba na estetiku, ale aj na praktickosť a úsporu energií. Trendy roku 2025 sú dôkazom, že moderná kúpeľňa môže byť krásna, funkčná aj ekologická,“ hovoria odborníci z portálu remeselniciba.sk.
3. Privolajte na pomoc technológie
Inteligentné riešenia sa dajú využiť aj v priestore, akým je kúpeľňa. Stačí málo a vaša kúpeľňa bude pracovať vo váš prospech. Namontujte do sprchy hlavice so senzormi spotreby vody, pod podlahu inštalujte inteligentné podlahové kúrenie ovládané na diaľku a na stenu zaveste zrkadlá s LED osvetlením. Všetky systémy sa vďaka technológiám dajú nastaviť tak, aby bola kúpeľňa pripravená ešte pred vaším príchodom – vopred si nastavíte teplotu vody či osvetlenie. O ochranu proti vlhkosti sa postarajú inteligentné ventilátory, ktoré automaticky udržujú optimálnu vlhkosť bez rizika tvorby plesní.
4. Moderné veľkoformátové obklady
Takmer každá rekonštrukcia kúpeľne Bratislava sa nesie v modernom duchu veľkoformátových obkladov. Obľúbené sú aj bezškárové epoxidové povrchy alebo mikrocement, ktorý umožňuje vytvoriť jednoliaty vzhľad s minimom údržby a vysokou odolnosťou. Obklady bez škár či veľkoformátové dlaždice opticky zväčšujú priestor a zároveň sa ľahšie udržiavajú. Menej škár znamená menej čistenia a odstraňovania plesní.
5. Vaša kúpeľňa – váš domáci wellness
Kúpeľňa už dávno nie je iba funkčným priestorom. Moderné rekonštrukcie ju menia na miesto oddychu a regenerácie. V tomto roku sa dostávajú do popredia voľne stojace vane, sprchové kúty s masážnymi hlavicami či ambientné osvetlenie. Rastie záujem o riešenia, ktoré napodobňujú wellness, napríklad aromaterapia, svetelná terapia, vyhrievané lavice a hudobné systémy. Pred prerábkou kúpeľne preto myslite na to, aby bola nielen praktická, ale stala sa aj priestorom pre oddych.