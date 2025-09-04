Môže pleseň na fasáde ohroziť účinnosť vášho zateplenia? 

Začali sa na vašom dome objavovať zelené škvrny, machy alebo šedé fľaky? Mnohí to spočiatku berú len ako estetický problém. V skutočnosti však ide o znak závažnejšieho nedostatku, ktorý môže ovplyvniť vzhľad nehnuteľnosti a znížiť účinnosť zateplenia.
Fasáda nie je len vonkajší obal, ale aj ochrana, ktorá bráni poškodeniu od počasia, slnka a vlhkosti. Ak sa na nej objavia plesne, riasy alebo machy, jej účinnosť klesá a teplo začne unikať. Preto je dôležité pravidelne čistiť fasádu a udržiavať ju.
Ako znečistenie exteriéru ovplyvňuje izoláciu
Povrch prerastený mikroorganizmami funguje ako špongia, zadržiava vodu a zabraňuje prirodzenému vysychaniu vonkajšej vrstvy domu. Vlhkosť najprv preniká do izolácie, čím znižuje jej izolačné schopnosti. Zateplenie už nezadržiava teplo tak efektívne, čo vedie k väčším stratám a vyšším nákladom na vykurovanie.
Okrem toho plesne a riasy poškodzujú aj samotný povrch, ich korene prenikajú do omietky a spôsobujú drobné praskliny. Tie sa postupne zväčšujú, čo môže viesť k odlupovaniu omietky alebo dokonca k degradácii zateplenia.
Problém však nie je len technický. Plesne môžu prenikať aj do interiéru, kde predstavujú zdravotné riziko vyvolávania dýchacích ťažkostí, alergií či kožných problémov, najmä u detí, seniorov a ľudí so zníženou imunitou.
Efektívna a šetrná ochrana
Ak sa na fasáde už objavili organické nečistoty, neodkladajte ich odstránenie a nespoliehajte na to, že ich zmyje dážď. Tieto mikroorganizmy sa totiž množia rýchlo, najmä na vlhkých povrchoch, ktoré sú v tieni alebo blízko rastlinnej vegetácie.
Tím odborníkov z Bomba Fasáda dbá na šetrný prístup k životnému prostrediu aj k samotnej stavbe. Namiesto agresívnych metód alebo vysokotlakového čistenia používajú ekologický čistiaci roztok, ktorý účinne odstráni nežiaduce nánosy bez rizika poškodenia omietky.
Čistý dom je investíciou do budúcnosti
Zanedbané nečistoty na vonkajších stenách nie sú len vizuálnym problémom. Včasné a šetrné čistenie fasády pomáha predchádzať vážnym škodám, ktoré by si mohli vyžadovať nákladné opravy omietky či celého zatepľovacieho systému.
Dlhodobým prínosom pravidelnej údržby fasády je aj stabilná energetická efektivita, budova si udrží svoju schopnosť izolovať teplo, čo sa prejaví na nižších nákladoch na kúrenie či chladenie. Nezabúdajte ani na estetiku a hodnotu vášho domu. Upravený vzhľad pôsobí profesionálne, zvyšuje cenu nehnuteľnosti a zanechá dobrý prvý dojem. Navyše, ekologické čistenie je bezpečné pre okolie, záhradu aj domáce zvieratá.
Tím odborníkov z Bomba Fasáda čistí veľmi šetrne a s ohľadom na prírodu. Namiesto agresívnych chemikálií používajú ekologické roztoky, ktoré efektívne odstránia nečistoty bez rizika poškodenia omietky či zateplenia.
Navyše, spoločnosť ponúka bezplatnú ukážku svojej práce priamo u vás doma. Prídu kdekoľvek na Slovensku, osobne si prezrú stav domu a odporučia najvhodnejšie riešenie, ktoré bude maximálne účinné.
Rezervujte si termín čistenia a vráťte svojej budove čistý a upravený vzhľad, rýchlo a bez námahy. Pre viac informácií volajte na +421 905 148 393 alebo píšte na info@bombafasada.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.