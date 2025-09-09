5 dôvodov, prečo je s.r.o. výhodnejšia ako živnosť

Podnikať sa dá rôznymi spôsobmi, ale najobľúbenejšie formy sú živnosť a eseročka. Živnosť je možné založiť jednoduchšie a rýchlejšie, ale z dlhodobého hľadiska je s.r.o. výhodnejšia. Nejde len o právne či daňové rozdiely, ale aj o imidž, bezpečnosť a možnosti, ktoré živnosť neponúka.
1. Ručenie len do výšky imania
Zásadný rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. spočíva v ručení. Živnostník zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, čo znamená, že v prípade problémov môže prísť aj o dom či auto. Konateľ s.r.o. ručí len do výšky nesplateného základného imania. V praxi to znamená väčšiu bezpečnosť pre podnikateľa a jeho rodinu.
2. Vyššia dôveryhodnosť voči partnerom
Eseročka pôsobí na trhu profesionálnejšie. Väčšie firmy a inštitúcie dokonca preferujú spoluprácu práve s právnickými osobami, a to najmä ak ide o B2B segment. Klasická eseročka alebo ready made s.r.o. pôsobí stabilne a je vnímaná ako serióznejší subjekt, ktorý má jasné zodpovednosti a transparentnú štruktúru. Pre podnikateľa to znamená ľahší prístup k väčším zákazkám a obchodným príležitostiam.
3. Viac možností pri optimalizácii daní
Živnostník má možnosť uplatniť si paušálne výdavky alebo viesť daňovú evidenciu. Pri vyšších príjmoch sa však tieto výhody rýchlo vyčerpajú a podnikateľ platí viac, ako je nutné. Eseročka síce musí viesť podvojné účtovníctvo, ale práve to jej otvára dvere k širšiemu spektru výdavkov, ktoré si možno uplatniť ako daňovo uznateľné. Okrem toho môže spoločník vyplácať zo zisku dividendy, ktoré nie sú zaťažené odvodmi.
4. Jednoduchšie rozširovanie podnikania
Živnosť je vždy viazaná na konkrétnu osobu. Ak chcete rozšíriť firmu, prijať spoločníka, alebo do nej vstúpiť ako investor, pri živnosti to prakticky nejde. Oproti tomu s.r.o. je samostatný právny subjekt, do ktorého môže vstúpiť ďalší spoločník, prípadne môže podnikateľ časť firmy predať. Tento model je výhodný pre každého, kto uvažuje do budúcna.
5. Možnosť budovať značku oddelene od podnikateľa
Pri živnosti je všetko naviazané na konkrétne meno. Faktúry, zmluvy, komunikácia – všade figuruje meno živnostníka, čo môže byť v niektorých prípadoch nevýhoda. Eseročka umožňuje budovať obchodné meno, ktoré má vlastnú identitu, logo, doménu a vystupovanie. Firma sa tak môže stať samostatnou značkou, ktorá prežije aj odchod zakladateľa.