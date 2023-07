S akou výbavou chodíte na turistiku? Ak odpoviete, že s batohom, jedlom a vodou, mali by ste vedieť, že takáto výbava nestačí. Možno ste doposiaľ nič iné nepotrebovali, no nikdy neviete, čo vás v horách zastihne. Bežte do obchodu a rýchlo nakúpte do výbavy nasledujúce pomôcky trekera.

1. Turistická obuv

Turistické topánky síce ľudia až tak často do hôr nezabúdajú, ale myslia si, že sú zbytočné. Preto je možné vidieť na chodidlách turistov skôr tenisky alebo rôzne typy vychádzkových topánok. Je to chyba, pretože turistická obuv je jediná, ktorá dokáže ochrániť členky i chodidlo, pomáha pri výstupoch a bráni únave nôh. Dámska turistická obuv i tá pre pánov nepatrí k najlacnejším, ale vydrží vám niekoľko sezón.

2. Nepremokavé oblečenie

Do hôr sa zásadne obliekajte do nepremokavého oblečenia. V ponuke nájdete bundy i nohavice, ktoré vydržia niekoľkohodinový dážď. Na prechladnutie sa síce nezomiera, ale chodiť hodiny v mokrom oblečení nie je nič príjemné. Ak vám nepremokované oblečenie chýba, zbaľte si do batoha minimálne pláštenku. Dodať musíme, že aj turistická obuv je vodeodolná, takže s ňou mokré nohy nehrozia.

3. Repelent

V posledných rokoch sú neuveriteľné premnožené komáre. Vo vlhkých lesoch ich nájdete kvantum. Bez repelentu budete čeliť ich nájazdom i nájazdom iného hmyzu. Repelent nezabudnite pribaliť hlavne vtedy, keď idete na túru s deťmi. Niektoré repelenty sú určené nielen proti komárom, ale ochránia dokonca pred kliešťami.

4. Trekingové palice

Trekingové palice sú oporou a pomáhajú lepšie zdolať výstupy i zostupy z kopcov. Vďaka zapretiu do palíc sa budete cítiť istejší a získate stabilitu aj v náročnejšom teréne. Palice šetria kĺby na nohách, pretože eliminujú otrasy. Zo začiatku si na ne budete musieť zvykať, ale po čase si nedokáže turistiku bez palíc predstaviť.

5. Lekárnička

Minimálne jeden člen výpravy by mal v batohu nosiť lekárničku. Iste viete, že v horách by ste sa mali pohybovať v skupinách. Ideálne v skupine troch ľudí. Ak sa niekto z vás zraní, jeden zostane pri postihnutom a druhý privolá pomoc. Na základné ošetrenie slúži malá, cestovná lekárnička do hôr. Jej obsah sa líši, ale základom sú niekoľko kusov obväzov, náplasti elastické ovínadlo, trojcípa šatka, dezinfekcia, nožničky, fólia, tabletky proti bolesti a hnačke.