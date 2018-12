Zmena ročného obdobia sa dotýka aj našich štvornohých miláčikov, ktorí nám slúžia na prepravu na potrebné miesta. Každý skúsený vodič však vie, že nie je pneumatika ako pneumatika a od jej kvality a parametrov závisí aj to, či bude naša jazda bezpečná. Ľudia by sa mali pred jazdou v zimnom období presvedčiť, či majú na aute zimné pneumatiky, ktoré sú spôsobilé na jazdu. Nie je pri tom dôležitý len fakt, či sú pneumatiky zimné, ale aj to, či spĺňajú po rokoch potrebné kritériá pre bezpečnú jazdu. V prípade, že ich využívate dlhé roky a nie ste si istý ich spoľahlivosťou, odporúčame zakúpiť novú sadu, s ktorou sa nebudete báť voziť seba a ani svojich najbližších.

Hoci výmena nie je lacnou záležitosťou, na trhu sú k dispozícii aj lacnejšie verzie, ktoré splnia vaše požiadavky. Už dávno neplatí to, že by najlacnejšie pneumatiky museli byť automaticky najmenej kvalitné. Aj tie lacnejšie verzie dokážu odolávať nerovným povrchom a prekvapia vás nízkou spotrebou, ktorá je výrazne nižšia ako pri iných drahších pneumatikách. Tento fakt ocení mnoho vodičov, ktorí chcú zladiť spoľahlivosť, kvalitu a finančnú dostupnosť. Pri výbere a kúpe nových pneumatík by ste však mali klásť dôraz aj na iné kritériá ako tie spomínané. Hoci je cena rozhodujúcim faktorom zabudnúť nesmiete ani na to, že pneumatiky treba vyberať podľa typu vozidla, ktoré je uvedené v technickom preukaze. Taktiež treba prihliadať na ročné obdobie, hĺbku dezénu, typ dezénu a tlak pneumatík. Aj toto sú dôležité parametre, ktoré by ste si mali zistiť ešte pred zakúpením a prezutím auta. Vo všeobecnosti platí, že životnosť pneumatík býva od 4 do 6 rokov, no všetko závisí od štýlu jazdy vodiča, ale ja prostredia, v ktorom sa pohybujete. To, aké pneumatiky má vaše auto obuté vplýva aj na kvalitu jazdy, ovládanie vozidla a bezpečnosť nielen vás, ale celej okolitej premávky. Životnosť všetkých pneumatík preto treba sledovať a v prípade, že nie sú pre jazdu postačujúce, treba ich vymeniť za nové.

Pre tých, ktorí chcú naozaj kvalitu za najlepšiu cenu odporúčame pravidelne sledovať testy pneumatík, ktoré každý rok vykonáva nezávislá renomovaná inštitúcia ADAC alebo aj niektoré motoristické časopisy a relácie. Testovanie pneumatík sa uskutočňuje v rôznych kategóriách, kde sa porovnávajú jednotlivé vlastnosti výrobkov. Konkrétne štyri z nich sa týkajú jazdných vlastností na rôznych druhoch povrchov ako napríklad ľad, sneh, sucho a mokro. Testy sa však uskutočňujú aj z pohľad u hlučnosti, vplyvu na spotrebu a mieru opotrebovania pri prevádzke auta. Vo všeobecnosti teda platí, že ak chcete čo najlepšie pneumatiky za čo najnižšiu sumu, treba si pozrieť aktuálne testovanie týchto výrobkov, ktoré vám pri rozhodovaním pomôže.