Hrať hokej je snom mnohých malých chlapcov a mať doma slávneho hokejistu zasa túžbou, mnohých otcov. Žiaľ realita je dnes taká, že finančne náročný šport, akým hokej je, si nemôže dovoliť každý. Ak je v rodine chlapcov viac, ich cesta za hokejovými úspechmi, môže byť naozaj poriadny vysávač rodinného rozpočtu.

Našťastie, aj v prípade, že si hokej naozaj nemôžete dovoliť, existuje pre malých športovcov kopec alternatív, ktoré „hokejový sen“ dokážu plnohodnotne nahradiť, a ktoré navyše ušetria kopec peňazí.

Rozhodli sme sa, že vám 5 takýchto alternatív predstavíme, aby prípadný hokejový koniec tak nebolel a vaša ratolesť mohla ďalej pokračovať v športe, ktorý je hokeju podobný. Pre deti, ktoré hokej nemôžu hrať sú to ideálne alternatívy, ktoré ich dokonale vtiahnu a ak sa im budú poctivo venovať, raz v nich môžu byť aj reprezentantmi našej krajiny.

Florbal

Florbal je s prehľadom najlepšou náhradou za hokej . Je rovnako dynamický, ale oveľa lacnejší, bezpečnejší a dá sa hrať počas celého roka. Často sa už aj u nás stal pevnou súčasťou hodín telesnej výchovy. Ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúci kolektívny šport na svete a už sa uvažuje aj o jeho zaradení na Olympijské hry. K tomu aby začala kariéra nádejného florbalistu stačí lacná florbalová hokejka , jeden pár halových tenisiek a trocha chuti a entuziazmu. Florbalové kluby sú dnes aktívne po celom Slovensku a radi vám s výstrojou pomôžu. Ak sa aj váš potomok stane súčasťou úžasnej florbalovej komunity, verte, že mu hokej už chýbať nebude.

Hokejbal

Hokejbal je malý hokej. Pravidlá sú veľmi podobné. Ľad však nahradí betón, korčule tenisky a namiesto puku naháňate špeciálnu plastovú loptičku. Ideálna náhrada. Navyše v tomto športe je Slovensku superveľmoc, ktorá pravidelne získava titul majstra sveta. Aj dnes je obľúbeným doplnkovým športom hokejistov, za reprezentáciu Slovenska kedysi napríklad nastúpil aj legendárny Pavol Demitra. Oproti hokeju, hokejbal prakticky v ničom nezaostáva a chlapci nebudú mať s prechodom žiadne problémy.

V roku 2019 sa na Slovensku nebudú konať len MS v hokeji, ale aj tie v hokejbale . Ak vás teda tento šport zaujíma, tak si zapíšte 14-22. jún 2019 do svojho kalendára.

Futbal

Futbal je klasika, ktorá nikdy nevyjde z módy. Voľná plocha na zakopanie si sa nájde všade, udržiavané ihriská sú aj v tých najmenších dedinách na Slovensku. Kluby pravidelne naberajú nových hráčov a čo sa týka sledovanosti, bez problémov si to futbal rozdá aj s hokejom. Na futbal vám stačia kopačky a jednoduchá tréningová výstroj. Ostatné zabezpečia kluby, ktoré sú naozaj aj v tej najmenšej dedine. A ktovie, možno budúci Ronaldo či Messi práve odkladá hokejku…

Hádzaná

Hádzaná vás v tomto výbere možno prekvapí, ale tento šport má k hokeju bližšie, ako by ste si mysleli. Je to tvrdý, rýchly a moderný šport, ktorý sa na svete teší obrovskej popularite. Na Slovensku je síce v tieni hokeja a futbalu, ale to neznamená, že by bol na periférii záujmu. Naopak, kvalitné kluby sú v mnohých mestách a za novú krv v ich radoch budú veľmi vďačné. Finančne vás taktiež určite nezruinuje. Halové tenisky a tréningovú súpravu kúpiť zvládnete a o ostatné sa určite postará klub.

Volejbal

Ďalšie prekvapenie vo výbere, ale verte nám, tento šport robí z chlapcov chlapov. Treba k nemu výšku a silu, ale inak ide o veľmi spravodlivý šport, v ktorom má šancu sa presadiť každý kto trocha chce. Navyše je volejbal veľmi jednoduchý na začatie. Azda neexistuje škola, na ktorej by sa mu nevenovali počas telocviku, takže stačí len rozvíjať už naučené. Obľúbený je aj na vysokých školách, veľa volejbalových klubov tvoria práve vysokoškoláci a tak pokiaľ plánujete pre svoje dieťa budúcnosť, môžete si vyberať aj podľa volejbalu. Určite mu pri výbere dajte šancu.