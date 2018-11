Nájsť dokonalú róbu či oblek, zvoliť vhodné doplnky, obuv a líčenie nebýva na poslednú chvíľu ľahkým orieškom. Navyše, keď sa k tomu pridruží stres a časová tieseň, nádherný večer môže skončiť fiaskom skôr než začal. Prípravu na spoločenskú akciu ako je ples preto neradno podceniť.

Urobte si malý módny prieskum

Plesová sezóna sa nezadržateľne blíži a dobre to vedia i redaktori časopisov či online magazínov. Aké farby sú v kurze, ktoré materiály či strihy dostanú zelenú a ako kombinovať výber šperkov a kabeliek? V týchto dňoch nie je problém vygoogliť nič, ani najnovšie inšpiratívne trendy pre nadchádzajúce obdobie zábavy. Okrem toho si viete v pokoji naštudovať akým veciam sa radšej vyhnúť, aby ste si nevyrobili zbytočné faux pas a naopak, akými módnymi kúskami zaručene zažiarite. Času máte až-až!

Nájdite si kvalitného dodávateľa

Tým, že je Bratislava najväčším mestom na Slovensku, ponúka i najširší výber dodávateľov na jednom mieste. I obdobie kúpy hrá dôležitú rolu, ktorá dokáže ušetriť financie. Čím je sezóna bližšie, tým stúpajú i ceny niektorých dodávateľov. Výber dámskych salónov, kde vám ušijú, upravia alebo ponúknu už hotové šaty je ohromne pestrý. Ťažšie pátranie však majú páni. Ako odporúčanie uvádzame slovenskú jednotku na trhu salón „suits by ĎURKA“ , kde vás presvedčia o tom, že kúpa obleku môže znamenať nadštandardnú službu.

Šaty a obleky na mieru

Ak sa chcete pripraviť naozaj poctivo, rozhodne sa oplatí investovať do odevu na mieru a to hneď z niekoľkých dôvodov. Za šaty či oblek na mieru si možno priplatíte zopár eur navyše, no máte istotu, že vám outfit padne ako uliaty, bude kvalitne spracovaný, ušetríte čas skúšaním ako-tak sediacich modelov v preplnených obchodoch, nikto nebude mať oblečený rovnaký model a zaistíte si tak dokonalú spokojnosť. To už stojí za zváženie.

A na záver…čakajte a relaxujte!

Zhodnoťme si to. Vďaka včasnej prípravy ste ušetrili stres, nervy v preplnených obchodoch, možno i nejaké to euro a rozložili ste si čas presne tak, ako vám vyhovoval. Na ples ste pripravení a môžete si užiť každú sekundu, ktorú prežijete v elegantnom a hlavne pohodlnom oblečení bez neočakávaných problémov, ktoré by vám mohli ľahko pokaziť zábavu. Nestojí to za to?