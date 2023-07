Vyberáte si s partnerom do svojej spálne novú manželskú posteľ a neviete, čím začať? Nezúfajte. Máme pre vás totiž praktický návod, ako vybrať posteľ a na čo pri jej výbere nezabudnúť.

Veľkosť manželskej postele

Pri výbere novej manželskej postele začnite tým, čo je najdôležitejšie: veľkosť. Veľkosť manželskej postele prispôsobte priestoru, ktorý na jej umiestnenie máte v spálni a do úvahy vezmite aj svoje preferencie. Radi zaspávate s partnerom každý na svojej polovici? Doprajte si počas zaspávania priestor a stavte na veľkosť 200 × 200 cm. Ďalšími variantmi sú rozmery 180 × 200 cm a 160 × 200 cm.

Luxusné matrace pre príjemné snívanie

Dôležitou súčasťou postele je taktiež matrac. Nezhodnete sa s partnerom na jednom matraci? Kúpte si každý svoj. Luxusné matrace vám obom zaistia pokojné a ničím nerušené spanie a počas noci vás nezobudí ani to, že sa bude partner prevaľovať.

Voľba matraca a roštu je úzko prepojená

Rošty do postele nie je možné vyberať bez toho, aby ste vedeli, aké matrace na ne položíte. Rošty a matrace spolu totiž musia byť kompatibilné. Na polohovateľný rošt sa najlepšie hodí penový matrac, kým pružinová verzia je pre tento typ roštu úplne nevhodná.

Nezabudnite na riadnu oporu chrbtice a vhodné doplnky

Výberom matraca a roštu to ani zďaleka nekončí. Okrem toho, na čom spíte, je dôležité aj to, pod čím spíte. Vašej krčnej chrbtici poskytne tú správnu oporu anatomický vankúš a vaše telo bude rozmaznávané pod jemnou a ľahko prateľnou prikrývkou.

Typy manželských postelí

Rovnako ako pri výbere postele pre jednotlivca, aj manželské postele sa delia do niekoľkých kategórií. Aké typy poznáte?

V ponuke je:

kontinentálna posteľ,

manželská posteľ s úložným priestorom,

poschodová manželská posteľ,

manželská posteľ s matracom,

manželská posteľ z masívu.

Aký typ učaruje vám?

Kontinentálna posteľ

Kontinentálne postele sú typické pre hotely. Nielenže vyzerajú luxusne, ale sú taktiež pohodlné, pretože ich súčasťou je vysoký matrac, čo oceníte pri líhaní aj vstávaní. Niekedy môžete naraziť taktiež na pojem boxspring, čo je synonymum pre kontinentálnu verziu.

Manželská posteľ s úložným priestorom

Špeciálnym typom kontinentálnej postele je tá s úložným priestorom. Výhodou tohto modelu je fakt, že úložný priestor je ľahko prístupný zo všetkých strán. Druhým variantom je klasická posteľ s úložným priestorom v podobe zásuvky alebo vyklápania.

Poschodová manželská posteľ

Radi spíte nad zemou? Poschodová manželská posteľ dáva pojmu vysoká manželská posteľ úplne nový význam a dovolí vám využiť priestor spálne na maximum.

Manželská posteľ s matracom

Nie ste, čo sa výberu matraca týka, vyberaví? Zaobstarajte si posteľ, ktorého súčasťou je už rošt aj matrac.

Manželská posteľ z masívu

Ak by sme sa zamerali na materiál postelí, tie masívne patria spoločne s kontinentálnymi k tým najobľúbenejším. Sú stabilné, pevné a je na ne spoľahnutie. Na rozdiel od boxspringových modelov si však u tých z masívu môžete vybrať, aký matrac na ne položíte. Láka vás zistiť, aké to je, keď sa vo vašej posteli nachádza viscoelastický matrac? Spoznajte to na vlastnej koži a zaspávajte v stave beztiaže.

Manželská posteľ musí vyhovovať obom partnerom, no zároveň musí byť vhodne zvolený aj jej rozmer. Zabúdať by sme nemali ani na nevyhnutnosti, akými sú luxusná prikrývka a anatomické vankúše. Moderná manželská posteľ je rozhodne tá kontinentálna, ktorú si môžete vyskúšať v rade hotelov, ale k zahodeniu nie sú ani postele z masívu, do ktorých si môžete vybrať matrac podľa svojho gusta.

Zdroj obrázka: Photographee.eu – stock.adobe.com

