Pred letom o niečo viac ako po zvyšok roka používame domácu osobnú váhu. Dôvod je jednoduchý – snažíme sa schudnúť do plaviek. A práve v tomto preddovolenkovom období mnohí z vás zistia, že ich váha doslúžila alebo neváži presne. Nastáva čas pre kúpu novej osobnej váhy. Ktoré vlastnosti by mala mať, aby dobre slúžila a bola praktickou pomôckou?

1. Materiál

V minulosti sa váhy vyrábali prevažne z plastu. Keďže u osobnej váhy nemusíte vážiť tak ťažké bremená ako vážia priemyselné váhy, pokojne kúpte plastovú. Ak máte radi dizajnové kúsky, kúpte váhu plastovo sklenenú alebo celú zo skla. Takáto váha bude peknou dekoráciou v kúpeľni alebo na chodbe. Keď už sa zameriate na materiál, venujte pozornosť aj rozmerom váhy. Menšie sú síce skladnejšie, ale zle sa na nich stojí. Navyše je možné, že váš partner nedokáže na malú váhu vystúpiť celými chodidlami.

2. Presnosť

Osobné meracie prístroje hmotnosti síce nemusia byť tak presné ako laboratórne váhy, ale nie je na škodu investovať do váhy s vyššou nosnosťou a presnosťou merania. Odchýlky vedia byť niekedy značne vysoké, a to hlavne u váh mechanických. V žiadnom prípade neodporúčame v tomto smere šetriť a iste si kúpte digitálnu osobnú váhu. Odchýlka u domácej osobnej váhy by nemala byť vyššia ako 100 g.

3. Displej

Váhy v moderných pastelových farbách, v imitácii dreva alebo v sklenej verzii s ornamentmi a k tomu presvetlený displej je to, čo iste chcete. Displej by mal byť dobre čitateľný. Na škodu nie je zabudovaná pamäť, ktorá dokáže ukladať údaje o hmotnosti viacerých členov rodiny. Takéto váhy dokážu rozoznať, kto sa práve váži. Inteligentné váhy by sa mali dať pripojiť cez bluetooth k počítaču alebo k mobilnému telefónu. Následne pomocou aplikácie dokážete sledovať svoje pokroky v chudnutí.

4. Ovládanie

Digitálne váhy sa ovládajú veľmi jednoducho. Po stúpnutí na váhu sa samé aktivujú. Vypnú sa po niekoľkých sekundách nečinnosti. Naozaj špičkové prístroje sa dajú ovládať hlasom alebo cez mobilné aplikácie.

5. Funkcie

Napriek tomu, že je osobná váha primárne určená na zisťovanie hmotnosti, niektoré doplnkové funkcie vedia byť naozaj nápomocné. Špičkové váhy vďaka senzorom na povrchu dokážu merať podiel svalov a tuku, pomer vody v tele, fungovanie metabolizmu alebo stresové zaťaženie.