Uvažujete o kúpe zážitkového darčeka? Univerzálnym zážitkom je let balónom. Ide o dobrodružstvo bezpečné a zároveň mierne adrenalínové. Let balónom si užijú všetci bez rozdielu veku a pohlavia. Prečo je práve let balónom top zážitkovým darčekom?

1. Zážitok pre viacerých

Len ťažko nájsť zážitkový darček, ktorý by bol určený pre viac osôb. Let balónom podľa typu balóna umožňuje letieť približne 5 až 7 osobám naraz. Z tohto dôvodu let balónom využívajú ako spoločný darček väčšie rodiny s deťmi. Je tiež skvelým zážitkom pre partiu mladých ľudí. V balóne môžete zablahoželať oslávencovi a následne sa presunúť do reštaurácie. Lety balónom využívajú tiež firmy ako formu team buildingu.

2. Romantika ako vyšitá

Let balónom je super darček nielen pre skupiny, ale tiež pre páry. Ide o veľmi romantický zážitok. Vedeli ste, že let balónom si môžete najať len pre vás dvoch? Darčeky pre dvoch je niekedy ťažké vymyslieť, ale vďaka letu balónom už hľadať nemusíte. Našim tipom je let balónom pri západe slnka. Ohnivá guľa pomaly sa skrývajúca za horizontom a len vy dva v balóne – čo viac si priať?

3. Netradičná žiadosť o ruku

Okrem romantického darčeka môže let balónom slúžiť ako miesto, kde svoju vyvolenú požiadate o ruku. Žiadna žena neodmietne žiadosť, keď vidí, ako veľmi ste sa snažili vytvoriť nádhernú atmosféru pre tento jedinečný okamih v živote. Balón si samozrejme môžete vyzdobiť, aby bola udalosť slávnostná.

4. Bezpečný let

Let balónom patrí medzi najbezpečnejšie zážitkové lety. Napriek bezpečnosti ide aj o mierne adrenalínový zážitok, pretože let v otvorenom priestore je podobne ako paragliding netradičný. Balóny sú v rukách skúsených letcov, ktorí nalietali tisíce hodín a vedia odhadnúť počasie i prúdenie vetra. Let balónom je vhodnejšie absolvovať v lete, ale realizuje sa po celý rok. Prelet nad zasneženými horami má čo do seba.

5. Sto a jeden raz inak

Let balónom neomrzí ani v prípade, že si ho zopakujete. A garantujeme vám, že po prvom lete zatúžite zážitok prežiť ešte raz. Každý let môže byť úplne odlišný, ak si vyberiete rôznu trasu letu a iný čas preletu. Radosť z rozmanitosti letu je neopísateľná.