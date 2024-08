Ako sa zbaviť vrások medzi obočím?

Vrásky sú prirodzenou súčasťou starnutia. Objavujú sa na rôznych častiach tela vrátane tváre, kde si ich môžete všimnúť napríklad v okolí úst, nosa, čela či obočia. A práve vrásky medzi obočím spôsobujú unavený a nahnevaný výraz, ktorého sa chcú mnohí zbaviť. Ak tento problém trápi aj vás, ideálnym riešením je botox.

Aké sú príčiny vzniku vrások medzi obočím?

Príčin vzniku vrások medzi obočím je viacero. K tým hlavným patria:

Pokles produkcie kolagénu

Kolagén je látka, ktorá sa stará o pekný mladistvý vzhľad. Vekom sa však jej produkcia znižuje, až sa úplne zastaví. K tomu dochádza spravidla okolo 40. roku života. Nedostatok kolagénu automaticky vedie k strate pružnosti pokožky a tvorbe vrások, ktoré sa neskôr prehlbujú.

Genetika

Má výrazný vplyv na vznik vrások. Ak mali vaši rodičia dlhé roky mladistvý vzhľad, s veľkou pravdepodobnosťou ste tento dar zdedili. Platí to ale aj naopak. Ak rodičov trápili prvé hlbšie vrásky už v tridsiatke, mali by ste ich v podobnom veku očakávať aj vy.

Stres

Kvôli úzkostiam, obavám a ďalším stresorom sa svaly na čele napínajú a sťahujú. V prípade, že sú tieto pohyby časté, môžu zanechať stopy vo forme hlbokých vrások medzi obočím.

Dobrou správou je, že na rozdiel od genetiky či produkcie kolagénu môžete proti tomuto faktoru pomerne ľahko bojovať. Stačí začať praktizovať relaxačné techniky a dávať si pozor na pohyby tváre (mimiku).

UV žiarenie a nedostatočná starostlivosť o pleť

UV lúče dokážu poškodiť kolagénové a elastínové vlákna. Nesmiete preto zabúdať na dôkladnú ochranu pokožky pomocou kvalitných krémov s SPF faktorom.

Okrem toho myslite aj na to, že pokožka potrebuje správnu starostlivosť. Ak jej ju neposkytnete, môžete čeliť vzniku vrások už v pomerne mladom veku.

Zlozvyky a nevhodná životospráva

Vznik vrások podporujú aj rôzne zlozvyky, ako napríklad fajčenie alebo pitie alkoholu, a nevhodná životospráva. To znamená nesprávne poskladaný jedálniček, v ktorom chýbajú dôležité vitamíny a minerálne látky.

Odstránenie vrások medzi obočím pomocou botoxu

Najlepším a najúčinnejším riešením, ako sa zbaviť vrások medzi obočím, je botox. Ten je v estetickej medicíne veľmi populárny. Okrem vyhladenia pokožky sa často používa aj na odstránenie nadmerného potenia alebo škrípania zubov.

Celý proces odstránenia vrások medzi obočím je rýchly a jednoduchý. Spravidla trvá len 10 minút a je takmer bezbolestný. O minimálnu bolesť sa stará lidokainový gél, ktorý sa nanáša na ošetrované miesto pred aplikáciou botoxu.

Botox sa do požadovanej oblasti aplikuje jemnou ihlou. Prvý efekt nastupuje do 48 až 72 hodín a úplný výsledok sa prejaví do 2 až 3 týždňov.

Dĺžka trvania efektu je rôzna. Vplýva na ňu predovšetkým genetika, životný štýl a počet aplikácií botoxu. Po prvom sedení by ste sa však mali z mladistvého vzhľadu tešiť 3 až 4 mesiace. Po opakovaných sedeniach sa dĺžka efektu predlžuje na 9 až 12 mesiacov.

Rekonvalescencia

Po aplikovaní botoxu sa na ošetrovanom mieste môže objaviť začervenanie alebo menšie modrinky, ktoré do niekoľkých dní samé ustúpia. Aby sa však oblasť medzi obočím čo najrýchlejšie zahojila, je dôležité držať sa nasledujúcich odporúčaní:

Ošetrované miesto si po aplikácii oplachujte len čistou vodou.

Po dobu 3 dní sa vyhýbajte fyzickej aktivite, konzumácii alkoholu a saune.

Po dobu 10 dní nepodstupujte žiadne kozmetické ošetrenia ani masáže tváre.

Po aplikácii botulotoxínu si 4 až 6 hodín nelíhajte do vodorovnej polohy a nepredkláňajte sa.

V prípade otázok spojených s rekonvalescenciou alebo samotnou aplikáciou botoxu sa neváhajte obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

zdroj: Unsplash.com