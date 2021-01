Dámy, ktoré dennodenne uprednostňujú šaty ako základný prvok svojich outfitov, si tento kúsok oblečenia v zimných štylizáciách určite neodpustia. Dnes vám prezradíme, ako ich zladiť s vhodnou obuvou, aby vyzerali módne a elegantne.

Elegantne a formálne

Formálne, obchodné príležitosti si od nás vyžadujú špeciálne oblečenie. Malo by to byť nielen elegantné, ale aj prispôsobené okolnostiam. Na túto úlohu sa budú dokonale hodiť klasické šaty rovného strihu, s lodičkovým výstrihom alebo výstrihom do V. Sukňa takýchto šiat môže dosiahnuť do polovice stehna alebo nad koleno a môže mať lichobežníkový alebo ceruzkový strih. Ak chceme k takejto kreácii zladiť dokonalú zimnú verziu topánok, je najlepšie zvoliť dámske lodičky alebo čižmy na vysokých podpätkoch siahajúce tesne nad členok, ktoré veľmi pekne zvýrazňujú nohy a ich tvar. Na chladnejšie dni môžeme zvoliť čižmy na vysokom podpätku alebo stĺpiku so zvrškami priliehajúcimi k lýtkom, s klasickým, elegantným strihom. V prípade šiat siahajúcich do polovice stehien si môžeme obuť semišové čižmy so zvrškami siahajúcimi nad kolená, ktoré nielen poskytnú dostatočné teplo, ale aj náš vzhľad naberie charakter.

K elegantným a spoločenským šatám odporúčame obuť si topánky z kvalitnej kože, ktorá pri správnej starostlivosti vyzerá veľmi štýlovo a esteticky.

Smart casual

Šaty sú ideálnym základom pre štylizácie smart casual, ktoré si zvyčajne obliekame na pracovné alebo polo formálne stretnutia. V takomto outfite si môžeme dovoliť o niečo viac slobody pri zachovaní triedy a elegancie. Preto môžeme zvoliť šaty so vzorom v módnej farbe alebo s dekoráciami v podobe kvetinových alebo zvieracích potlačí. Ak chcete pridať eleganciu, stačí si navrch obliecť sako. Pokiaľ ide o výber správnej obuvi, môžeme túto štylizáciu doplniť čižmami na rovnej podrážke alebo podpätkoch. V vykonaní smart casual môžu byť topánky výraznejšie, napríklad môžu mať zvrásnený zvršok, môžu byť zdobené cvočkami, strapcami alebo originálnym prešívaním. Môžeme zvoliť aj topánky vo farbe kontrastujúcej so zvyškom, napríklad zelené šaty zladiť s bordovými topánkami, vďaka čomu bude celok pôsobiť charakteristickejšie.

Do práce – každý deň s dávkou uvoľnenia

Ak dennodenne uprednostňujeme voľnejší mestský štýl, potom môžeme nosiť šaty v ležérnejšom štýle. Budú tu fungovať všetky druhy rúrok, voľné šaty s volánikmi alebo s nafúknutými rukávmi zakončené čipkou, ktoré sú v tejto sezóne veľmi módne. V tomto prípade máme tiež veľa možností, pokiaľ ide o výber správnej obuvi. K takýmto šatám si môžeme obuť členkové čižmy s plochou podrážkou, čižmy alebo lodičky. Veľmi zaujímavou a módnou kombináciou je kombinácia ľahkých, vzdušných šiat s čižmami na podrážke trapper.

Obuv správne zladená s našim štýlom urobí náš vzhľad nielen módnym, ale aj veľmi pohodlným.