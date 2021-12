Priniesli ste si domov šteniatko a neviete, akými granulami alebo konzervami ho kŕmiť? Každý majiteľ psa by mal na výber krmiva dbať. Od kvality granúl závisí fyzický i mentálny stav psíka. Naopak nekvalitné krmivo býva príčinou rôznych alergií, ochorení kože alebo problémov s kĺbmi. Prinášame vám 5 tipov, ako vybrať kvalitné krmivo pre psov.

1. Pozor na granule a konzervy zo supermarketu

Veľké balenie krmiva v akcii je znamením, že nejde o veľmi kvalitné žrádlo pre psa. V supermarketoch zväčša nenájdete krmivo pre mačky či psov v prémiovej kvalite. Za takýmto krmivom musíte zájsť do špecializovaných predajní alebo si ho objednať z internetu či od veterinára. Krmivo zo supermarketu niekedy vyzerá lákavo vďaka drahému obalu, ale v skutočnosti obsahuje veľa obilnín a mizivé množstvo mäsa. A váš pes predsa nie je prasiatko, aby jedol obilniny namiesto kvalitnej stravy.

2. Naučte sa čítať zloženie krmiva

Krmivo pre psy by ste nikdy nemali kupovať narýchlo. Vždy si dajte načas a prečítajte si kompletne celé zloženie granúl či konzervy. Bombastický nápis na balení o obsahu mäsa až 70 % znamená, že v krmive je maximálne 15 – 18 % mäsa. Je to dané tým, že mäso v surovom stave počas dehydratácie stratí až trištvrte svojej hodnoty. Nemal by vás teda zaujímať obsah mäsa v surovom stave, ale obsah sušeného mäsa. Objem sušeného mäsa resp. múčky v balení musí byť minimálne 25 %.

3. Naučte sa čítať aj medzi riadkami

Kvalitné krmivo rozoznáte aj tak, že vás výrobca bude informovať podrobne o kompletnom zložení granúl. Mali by ste sa vyhnúť vedľajším produktom živočíšneho alebo rastlinného pôvodu. Výživné granule môžu okrem mäsa obsahovať tuky, vitamíny a minerály. Dávajte si pozor na granule, ktoré majú vysoký obsah bielkovín len vďaka rastlinným proteínom. Krmivo pre psy s podrobným popisom nájdete na stránkach e-shopu drogéria Bugy.

4. Zaujímajte sa o proces výroby krmiva

Prečítali ste si zloženie a nie to, akým spôsobom boli granule vyrobené? To je veľká chyba. Granuliam, ktoré prešli chemickou konzerváciou sa zďaleka vyhnite. Chemická konzervácia totiž prebieha rôznymi spôsobmi, pri ktorých môžu vznikať karcinogénne a toxické látky. Naopak prírodná konzervácia, napríklad vitamínom E vášmu psíkovi prospeje. Medzi najkvalitnejšie granule patria tie, ktoré sa vyrábajú procesom lisovania za studena. Tento spôsob výroby zachováva nutričné hodnoty surovín.

5. Vyhoďte granule s týmto zložením

Na záver si povedzme, čo by nemalo krmivo pre psov obsahovať. Zdravé a kvalitné granule nesmú obsahovať kukuricu či pšenicu. Pozor na už spomínané konzervanty, umelé farbivá a rôzne náhrady chutí. Nekvalitné krmivo so sebou prináša veľa rizík – zníženie vitality psíka, problémy s trávením, nástup alergií alebo nadváhu vedúcu k pohybovým ochoreniam.