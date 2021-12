Vedeli ste, že dieťaťu stačí len päť hračiek, aby sa dokázalo cez deň plnohodnotne zahrať? Možno sme už zabudli na to, aké to bolo, keď sme boli deťmi, no fantázia, ktorú majú dnešné deti, im skutočne umožňuje zažiť so svojimi hračkami veľké príbehy. Vyberte im preto také, ktoré rozvinú ich osobnosť a zručnosti. Poznáme 5 hlavných dôvodov prečo je to tak.

1.Keď je menej viac

Čo by sme videli, keby sme nazreli do detskej izby vášho dieťaťa? Tiež je to jeden veľký chaos? Hračky v skrini, na policiach, v úložných priestoroch pod posteľou, v posteli… A väčšinou ich nenájdeme len v detskej izbe, ale i hocikde v domácnosti. Stačí, že niečo naše dieťa pri hre vyruší.

Šikovní rodičia hračky pre múdre deti pravidelne pretrieďujú – zničené odhodia, nepotrebné darujú. Ale čo ostatné hračky? Drobci ich majú plno, no nemajú šancu vytvoriť si vzťah so všetkými. Vyložte im denne len pár hračiek a na ďalší deň ich schovajte a vytiahnite ďalšie. Uvidíte, že zrazu nadobudne význam každá jedna hračka.

Ak však napriek tomu nie ste zástancami bežných hračiek, je načase o tom upovedomiť ostatných členov rodiny, ktorí hračky nakupujú. Jednoducho im povedzte, o aký druh hračiek pre svoje dieťa máte záujem. Je to ťažké ale uvedomte si, že to robíte pre svoje deti, ktoré si viac užijú minimalistickú domácnosť.

2. Drevené hračky aj ako dekorácia

Drevo je prírodný materiál, a ak je ošetrený zdraviu neškodiacimi nátermi, vaše deti nijako nehrozí. Navyše môžeme o dreve smelo prehlásiť, že je to trvácny materiál, nech už ho vezme do ruky akýkoľvek nezbedník. Možno si pamätáte drevené hračky zo svojho detstva.

S veľkou pravdepodobnosťou sa veľa z nich zachovalo dodnes a hrajú sa s nimi vaše deti. Je to hodnota. Detskej izbe sa tento druh hračiek veľmi hodí. Sú štýlovo neutrálne, ozdobia každú poličku a zabavia dievčatá i chlapcov bez rozdielu. Už v ranom veku dieťatka môžete napríklad vyskúšať drevené hrkálky, vkladačky alebo zatĺkačky, ktoré cvičia detské rúčky, ale i logické zmýšľanie.

Drobci usporadúvajú predmety podľa veľkosti, spoznávajú ich tvary a názvy. Medzi drevenými hračkami je veľa takých, ktoré by nemali chýbať v žiadnej detskej izbe – drevené kuchynky, vláčiky s kockami, hračky na ťahanie, stavebné kocky, potraviny, autíčka alebo zvieratká z dreva. Môžu byť v neutrálnych, ale aj pestrých farbách, ktoré upútajú pozornosť dieťaťa. Aj vaše deti sa rady hrajú na rôzne profesie? Drevené hračky im poskytnú to správne náradie a spravia z nich malých dospelákov.

3. Pri hre sa dieťa učí

Máte doma bábätko? Potom isto viete, ako rado spoznáva svet. Najmä ústami! Zbožňuje všetko, čo šuští, hrkoce, visí, má rado farby a vzory. Aj medzi drevenými hračkami sa nájde plno vzdelávacích hračiek, ktoré si kladú za cieľ precvičiť motoriku rúk, kreativitu či logiku dieťaťa.

Vzdelávacie hračky nie sú nudné, aj keď ich pomenovanie znie odstrašujúco. Ktoré dieťa by si nezamilovalo čarovné vodné maľovanie, penové či drevené puzzle alebo interaktívne hudobné hračky, ktoré rozvíjajú reč a sluch? Interaktívne hračky zabavia drobcov, zatiaľ čo mamička uvarí obed alebo uprace domácnosť. Sú tu vozíky s kockami, stolíky s aktivitami, hračky do vody, kreatívne mestá v kufríku…

Všetko, čo sme možno my ako deti nikdy nemali. Doba pokročila, a hoci stále natrafíme na hračky, ktoré sú nám známe z detstva, dajme šancu aj vzdelávacím hračkám novej generácie. Nevieme si ani predstaviť, čo všetko sa v našich deťoch skrýva. Umožnime im prejaviť sa a naplno sa rozvinúť. Dieťa, ktoré sa hrá, nehnevá. 🙂

4. Bezpečnosť na prvom mieste

Takmer každé menšie či väčšie dieťa “ochutnáva” svoje hračky, či už plastové, plyšové alebo drevené. Je dobré na to myslieť a vyberať hračky podľa veku s ohľadom na “cmúľací” reflex, ktorý posadne každé dieťa, často aj bez ohľadu na vek. V prípade kvalitných drevených hračiek, ktoré sú ošetrené bezpečným olejovým náterom, viete presne na čom ste a nemusíte sa strachovať čo váš drobec dnes ochutná.

5. Trvácnosť a kvalita

Kvalitné hračky nepodliehajú skaze a dedia sa z generácie na generáciu. Drevo patrí medzi materiály, ktoré sa len tak v detskej rúčke neopotrebuje. Na to, aby ste zničili kvalitnú drevenú hračku, budete potrebovať ostrý kovový predmet a hrubú silu. Navyše vaše deti môžu svoju obľúbenú drevenú stavebnicu, vozík, drevené odrážadlo či hrací stolík zachovať pre svoje deti, vaše vnúčatá.

V súčasnej konzumnej dobe, je drevená hračka vynikajúci spôsob ako neprispievať k ďalšiemu hromadeniu plastového odpadu, ktoré naša zem bude rozkladať stáročia.