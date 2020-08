Poznáme to všetci, prídu príjemné letné dni a ťahá nás to k vode, respektíve rozmýšľame, čo si obliecť, aby nám nebolo prehnane teplo a – aby sme vyzerali dobre. Práve vzhľad, ako sa percentuálne ukázalo, trápi veľkú časť obyvateľstva Slovenskej republiky. Máme pre vás dve správy. Tou dobrou je, že vo väčšine prípadov sa s tým dá niečo robiť a je to len a len na vás. Tou horšou je to, že to nebude jednoduché, a že to je len a len na vás. Môžete to ovplyvniť hneď niekoľkými spôsobomi. Prinášame cesty, akými sa dá dostať do akej-takej formy pomerne rýchlo a predovšetkým efektívne.

Strava

Samozrejme, v tomto prípade ide o to, či chcete nabrať svalstvo, zvýšiť svoju váhu a posunúť sa niekde inam alebo úplne naopak, či chcete schnudnúť, vyrysovať a ukázať svaly, ktoré máte vybudované. V oboch prípadoch bude ale potrebné upravenie stravy, pretože metabolizmus máme všetci rozdielni, pričom každého telo reaguje na rôzne aspekty inak. A teda inak povedané, to čo funguje u vašich priateľov, nemusí u vás a naopak. Musíte sa pozerať predovšetkým na seba a čo dôležité, uvedomiť si, že správna strava predstavuje približne sedemdesiat percent fyzickej prípravy. Nie nadarmo sa hovorí, že forma sa robí v kuchyni. Slová, ktoré si treba zapamätať.

Pohyb

Pohyb je esenciálny. Musíte ho správne navoliť. Správne v tom prípade, či chcete nabrať kondíciu, poriadne sa vypotiť alebo sa dostať do formy v tom zmysle, že nebudete mať problémy s dýchaním a zvýšite kapacitu pľúc. V každom prípade, behy alebo krátke šprinty či určitý druh športu bude nevyhnutný, ak sa budete chcieť dostať športu. Výborné sú napríklad korčule, ktoré sú hlavne v letnom období veľmi obľúbené.

Regenerácia

Poviete si, že budete drieť, drieť, drieť. Od rána do večera, každý deň. Nuž, aj keď sa chcete dostať do formy rýchlo, ani Rím nepostavili za deň a musíte si uvedomiť, že toto je skôr maratón a nie šprint. Regenerácia svalstva je dôležitá, oddych je tak isto dôležitý ako cvičenie, je podstatné, aby ste mali dostatok voľných dní, a rovnako tak dostatok spánku. Inak sa môže stať, že sa veľmi rýchlo dostanete za hranicu svojich možností a vaše telo si povie dosť. To by bolo kontraproduktívne.

Motivácia

Povedzte si prečo robíte, čo robíte. Prečo ste začali a čo chcete dosiahnuť. A hovorte si to každý deň. Každé jedno ráno. Ako príklad si môžeme zobrať Cristiana Ronalda a jeho klub Juventus Turín. Keď robia ľudia futbalové predpovede, na Ronalda aj na Juventus sú nízke kurzy. Na CR7, že dá gól, na Juve, že vyhrá. Prečo? Pretože patria medzi favoritov. Dlhodobo. Do tohto levelu sa ale museli dostať. Poctivou tvrdou prácou. Ronaldo je v tomto veľká motivácia, pretože sa zvykne tvrdiť, že je produktom tvrdého tréningu. Prísneho a dlhodobého.

Poctivosť

Buďte poctiví – či už v jedení, v pohybe alebo v regenerácii. Viete prečo? Pretože v konečnom dôsledku je to len a len o vás a ak by ste neboli poctiví, klamali by ste iba samých seba. A už oklamať druhých je zlé, nie to ešte seba samého.