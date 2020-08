Cena zlata rastie. U našich susedov, Čechov, to dokonca vyvolalo investičnú zlatú horúčku a zlato a nakupuje vo veľkom. Obyvateľstvu už ide príkladom aj Česká národná banka, ktorá po chvíľkovom váhaní začala taktiež nakupovať zlato. Jeho cena už je pomerne vysoká, ale predpokladá sa ďalší nárast ceny zlata.

Výhodným nákupom v Českej republike naviac nahráva silná česká koruna, a tá takou nezostane večne. Pritom pokles o jedinú CZK znamená, že kilogram zlata nakúpite o 2000 € drahšie. Preto Česi s nákupom zlata neotáľajú.

Investičné zlato sa ale vyplatí nakúpiť aj u nás, na Slovensku

Dôležité je pripomenúť si, čo to investičné zlato je. Ak ste nakúpili akcie zlato ťažiacich firiem – tak to nie je to pravé. Pokiaľ ste skúpili sortiment zlatníctva, opäť ste sa netrafili. Rovnako, ako keď ste investovali do surového zlata. Za investičné zlato a považujú len zlaté investičné zliatky, nazývané tiež zlaté tehly. Druhou možnosťou sú zlaté investičné mince. Ale pozor, investičné, nie numizmatické.

Taktiež si dávajte pozor na výber značky. Nie každá má rovnakú prestíž. Tie najznámejšie vám vykúpi v prípade predaja každý obchodník. Tie menej uznávané len niekto. Kvalitné značky investičných zliatkov a mincí kúpite v bratislavskej predajni na Dunajskej ulici č. 68. Mincovna predáva kvalitné investičné zliatky od prestížnych značiek, rovnako ako investičné mince. Veľký záujem je napríklad o mince Wiener Philharmoniker.

Skutočne sa zlato oplatí?

Cena investičného zlata narástla za posledných desať rokov na dvojnásobok. Najrýchlejší rast zaznamenáva práve teraz. V dobe koronavírusovej krízy bolo zlato jednoznačne najistejším majetkom, ktorý kto mal. A je to tak aj dnes. Jeho cena v posledných dňoch rastie doslova raketovo. Pokiaľ naopak zlato potrebujete predať, aby ste trebárs zachránili svoju po koronavíruse krachujúcu firmu, jednoducho ho predáte. Takže zlato určite patrí do každého investičného portfólia.