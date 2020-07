Thomas Jeffrey Hanks, známy skrátene ako Tom Hanks je americký herec, režisér, producent a scenárista narodený 9.7. 1956. Jedná sa o jedného z najlepšie platených hercov vo filmových dejinách, čo si vyslúžil najmä pre skvelé herecké výkony. Za tieto výkony obdržal dva Oscary, dokonca v dvoch rokoch po sebe, čo sa mu podarilo ako druhému hercovi v histórii. Ako prvý to dokázal Spencer Tracy ešte v rokoch 1937 a 1938.

Výpočet úspechov tohto herca je obrovský vrátane už spomenutých dvoch Oscarov zo šiestich nominácií, získal päťkrát Zlatý glóbus a to vrátane Ceny za celoživotný prínos filmu z roku 2020 a nominovaný bol ešte okrem toho šesťkrát na Zlatý glóbus a päťkrát na cenu BAFTA. Odborníci ho oceňujú a diváci jeho filmy milujú. Hovorí o tom aj fakt, že sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov ako herec, ktorý si zahral v siedmich po sebe idúcich filmoch, ktoré zarobili viac ako 100 miliónov dolárov. Táto séria začala roku 1998 filmom Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan) a končila filmom Chyť ma, ak to dokážeš (Catch Me If You Can) z roku 2002.

Forrest Gump – 1994

Ako je poznať podľa názvu, hrdinom celého filmu je Forrest Gump, ktorého stvárnil Tom Hanks. Ale to asi netreba vysvetľovať, lebo film Forrest Gump je jeden z najlepších filmov histórie a ťažko by sme hľadali niekoho, kto tento film nevidel. Tom Hanks získal úplne zaslúžene za tento film Oscara a Zlatý glóbus. Celkovo film získal šesť Oscarov z trinásť nominácií. Mentálne pomalšieho Forresta Gumpa stvárnil Tom Hanks geniálne a aj po rokoch je tento film povinný pre každého filmového fanúšika. Klasika, ktorá nestarne.

Výrok z filmu: Život je ako bonboniéra….nikdy nevieš, čo dostaneš.

Stroskotanec (Cast Away) – 2000

Spojenie režiséra Roberta Zemeckisa a herca Toma Hanksa fungovalo aj druhýkrát. Po filme Forrest Gump spolupracovali aj na filme Stroskotanec a opäť stvorili skvelý film. Tom Hanks po väčšinu filmu predvádza „one man show“ po tom ako jeho postava stroskotá na pustom ostrove. Chuck Noland je zamestnanec firmy FedEx a aj havária sa stala počas jeho pracovných povinností a nástroje na prežitie získava z balíčkov na doručenie. Hanks musel pre film najskôr pribrať a následne výrazne schudnúť a nechať si narásť dlhé vlasy a bradu. Aj to prispelo autentickosti jeho postavy a pomohlo mu získať Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara.

Philadelphia – 1993

Andrew Beckett (Tom Hanks) je mladý, brilantný právnik. Je tiež homosexuál a je HIV pozitívny, čo v práci tají. Keď je nečakane prepustený, vie prečo sa to stalo a je odhodlaný brániť sa diskriminácii. Najmä si Joe Millera (Denzel Washington), ktorý aj keď nemá rád homosexuálov, verí v právo a spravodlivosť. Súdny spor môže začať.

Tom Hanks, ktorý bol pôvodne až štvrtou voľbou do hlavnej úlohy (prvý traja odmietli) sa za svoj skvelý výkon dočkal svojho prvého Oscara a k tomu pridal Zlatý glóbus.

Zelená míľa (The Green Mile) – 1999

Tento film podľa knižnej predlohy Stephena Kinga sa odohráva vo väznici pre zločincov, ktorý čakajú na trest smrti. Názov filmu je podľa chodby, ktorá je natrená na zeleno a všetci ju volajú „Zelená míľa. Na konci tejto chodby nečaká väzňov nič iné len smrť. Paul (Tom Hanks) je dozorca v tejto väznici. Medzi odsúdenými majú aj Johna, obrovského černocha, ktorý bol obvinený z vraždy dvoch detí. Paul začína pochybovať, že John bol schopný takéhoto činu… .

Zelená míľa je najúspešnejší podľa kníh Kinga a to ich bolo sfilmovaných vyše tridsať. Zároveň patrí medzi najlepšie hodnotené filmy všetkých čias.

Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan) – 1998

John Miller (Tom Hanks)je jeden z vojakov, ktorý prežili vylodenie amerických vojakov v Normandii v čase druhej svetovej vojny. Bitka o toto francúzske pobrežie bola ťažšia ako ktokoľvek predpokladal , no na kapitána Millera a jeho jednotku, čaká ešte náročnejšia úloha.

Film bol nominovaný na Oscara v jedenástich kategóriách a získal päť zlatých sošiek.