Vybrať perfektnú pánsku košeľu, ktorá okamžite sadne a spraví dojem na prvý pohľad, nemusí byť také jednoduché, ako sa môže spočiatku zdať. Pánske košele je možné nájsť vo všetkých tvaroch, veľkostiach, farbách i štýloch, pričom je možné zvoliť košeľu s krátkym či dlhým rukávom. Pri výbere je však nutné zvážiť najmä fakt, na aký účel budete košeľu potrebovať, keďže je rozdiel, či si vyberáte košeľu na svadbu, pracovný pohovor či letnú dovolenku.

Aký materiál mám zvoliť?

Textilné pánske košele sa vyrábajú z rôznych typov materiálov, a to od bavlny po hodváb, pričom ponúkajú pohodlie a zároveň nadčasový dizajn. Pamätajte, že manžety by sa taktiež nemali prehliadať, zatiaľ čo jemnejšie detaily môžu znamenať rozdiel medzi štandardnou košeľou a nadčasovou klasikou. V súčasnosti sa používa na výrobu košieľ veľa rôznych materiálov, ale z dôvodu pohodlia, trvanlivosti a ľahkej manipulácie je ľan najbežnejšou textíliou používanou na pánskych letných košeliach. Bavlna je skôr celosezónnou tkaninou, ktorá je ideálna na nosenie v širokej škále prostredí, vrátane formálnej a neformálnej. Vďaka vysokej schopnosti zadržiavať teplo a flexibilite sa bavlnená košeľa považuje za vhodnejšiu pre zimné a jesenné obdobie.

Košeľa musí správne sedieť!

Ideálna košeľa by mala zdôrazniť mužskú postavu a zároveň podčiarknuť danú osobnosť. Klasický strih ponúka akýsi priestor na pohyb, zatiaľ čo tenká košeľa je napasovaná k telu a zvýrazňuje krivky. Zamerať by ste sa mali tiež na výber vhodného farebného odtieňu, keďže každému svedčí iný odtieň, sýtosť či jasnosť farby. Kvalitná pánska košeľa by mala zvýrazniť hruď, ruky a ramená. Výber spočíva v správnom porozumení rozmerov, najmä na pleciach, celkovej dĺžke, krku a brušnej oblasti. Medzi najbežnejšie pánske košele podľa veľkosti patria fit, slim fit a reguar košele.

Nebojte sa pestrých a výrazných farieb

Svieža biela letná košeľa je stále klasickým kúskom šatníka každého pána, ale netreba sa báť ani výraznejších farebných tónov. Všetky odtiene modrej sú maximálne bezpečné, pretože majú tendenciu hodiť sa k sivým i béžovým oblekom. Hnedé či zlaté odtiene sú jemné hodiace sa aj k čiernym oblekom, pričom svetlé farby ako je oranžová, sivozelená a žltá sú už odvážnejšie. Nebojte sa však experimentovať, obzvlášť v letnom období. Pestré vzory, sýte farby, pásiky či výšivky sú mimoriadne obľúbené. Vzory môžu byť jemné alebo extravagantné, s motýlikom alebo kravatou – všetko záleží od toho, na akú udalosť sa chystáte. Pútavé gombíky a kontrastné prešívanie sú skvelým spôsobom, ako vtlačiť osobnosť do tej správnej pánskej košeli. Ak chcete dosiahnuť dramatický efekt, pánske letné košele Bolf.sk v kombinácii s tenkými hodvábnymi kravatami a pútavými manžetovými gombíkmi môžu vyvolať až dramatický efekt! Vo väčšine prípadov sú kockované a vzorované košele vhodné pre vonkajšie nosenie pri náhodných udalostiach a večierkoch. Avšak, prúžkované či jednofarebné košele sa hodia najmä do kancelárii za predpokladu, že ich zladíte s pekným kúskom kravaty.