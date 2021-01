Počas roka máte hneď niekoľko príležitostí na obdarovanie vášho blízkeho človeka. Medzi najzaujímavejšie darčeky pre ženy určite patria parfémy. Vaša milovaná ich využije na dennej báze a ako každá žena nepochybne ocení pekný luxusný kúsok vo svojej zbierke. Ak neviete, aký parfém je ten najlepší alebo ktorý typ vybrať, my vám prezradíme top 5 tipov na skvelé parfémy, ktoré ovládli uplynulý rok 2020, aby ste mali ľahší výber.

Obdarovávanie je pekná činnosť, ktorá prináša radosť. Ak aj vy chcete potešiť nejakú ženu, či už na Vianoce, narodeniny, alebo iný sviatok, výber parfému by nemal byť odfláknutý, ale je si na tom treba dať záležať. Parfémy sú naozaj rôzne, a preto sa musíte dobre porozmýšľať. Samozrejme, ak naozaj neviete, aký parfém vybrať, pozrite si náš zoznam najlepších parfémov.

Náš výber 5 najlepších parfémov za rok 2020

Ak už nechcete dlhšie čakať a rozhodli ste sa ísť nakúpiť nejaký ten parfém, je potrebné si pripraviť naozaj pevné nervy, peňaženku, no hlavne trpezlivosť. Nájsť ten najlepší parfém pre ženu je naozaj náročné, no viete si to trochu uľahčiť. Nakupovanie parfémov sa môže stať jednoduchším, najmä ak dopredu zistíte, čo žena približne používa, alebo aký je jej obľúbený parfém. Ak túto zásadnú informáciu nemáte, ponúkame vám následovný zoznam pár parfémov, ktoré by mali ženu určite potešiť.

Nr.1: Dolce & Gabbana Light Blue

Parfémy sú hitom súčasnosti a správnym výberom určite ženu nesmierne potešíte.Ak nechcete veľmi rozmýšľať, my vám poradíme pár kvalitných parfémov, ktoré viete kúpiť. Medzi obľúbené svieže letné vône patrí napríklad Dolce & Gabbana Light Blue, ktorá je naozaj luxusná. Vôňa tohto typu vydrží naozaj dlho a to zaručí nepretržitú voňavú arómu. Poteší tiež aj dizajn fľaštičky, ktorá vynikne v každej kúpeľni, alebo na inom mieste. Tento parfém je najlepší používať najmä počas leta, pretože prináša sviežu vôňu, ktorá počas teplých letných dní určite vynikne.

Strieborná medaila: parfémovaná voda Chloé Chloé

Ďalším veľmi obľúbeným tipom je parfémovaná voda Chloé, ktorá určite poteší najmä romantické typy žien. Parfém je vyrobený naozaj precízne a aj samotný flakón vyzerá naozaj krásne. Hrdlo fľaštičky je uviazané krásnou ružovou mašľou, ktorá dodáva celému parfému nádych elegancie. Rovnako je to aj s vôňou, ktorá má krásny nádych kvetov.

Trojica, ktorá nikdy nesklame: Chanel, Calvin Klein & Victoria Secret

Medzi ďalšie veľmi obľúbené parfémy patrí napríklad Victoria Secret Bombshell, Chanel Coco Mademoiselle, alebo Euphoria od značky Calvin Klein. Samozrejme, je len na vás, ktorý typ parfému si vyberiete. Parfémy uvedené vyššie však zaručene možno zaradiť k top 5 medzi ženskými vôňami.

Parfémy vie žena využiť naozaj kedykoľvek a určite tak nebudú iba ozdobou na skrinke. Ak si myslíte, že kozmetika nie je ten pravý darček, viete sa porozhliadnuť po rôznych iných drobnostiach. Takéto malé darčeky sú síce originálne, no neposkytujú človeku také potešenie a radosť ako parfémy..

Nečakajte a vyberte pre ženu jeden z piatich najlepších parfémov aj vy!