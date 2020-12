V prechodnom a zimnom období nie je nič pohodlnejšie ako sa zabaliť do teplého svetra. Dámske svetre predstavujú štýlovú možnosť, vďaka ktorej môžete túto sezónu ukázať svoj individuálny vkus a zároveň sa udržať v teple. Už máte aj vy svoj obľúbený sveter na nosenie do práce, výlety do prírody alebo hoci len na leňošenie pri kozube na chate?

Sveter s vianočnou tematikou je hitom sezóny

Dámske svetre s vianočným vzorom spoľahlivo vykúzlia sviatočnú náladu. Práve počas zimy je to obľúbené oblečenie u všetkých vekových kategórií, ale aj milý darček pre vašich blízkych. Červená a biela kombinácia je nestarnúca klasika a svetre s motívom snehových vločiek, sobov, vianočných stromčekov sú príjemným spestrením vášho šatníka.

Pletené vzory – čerešnička outfitu

Výrazný pletený vzor obohatí váš outfit o zaujímavý prvok a dodá vášmu vzhľadu štruktúru. Krátke svetre vyniknú s púzdrovou sukňou a lodičkami. Dámsky sveter s pekným vzorom je ozdobou každej ženy a pôsobí veľmi romanticky. Aby ste dosiahli vintage alebo bohémsky look, určite vyskúšajte nevšedný pletený sveter. O všetko sa postará a vy sa môžete tešiť z úchvatného výsledného dojmu! Pulóver s kontrastnými priadzami z vás spraví neprehliadnuteľnú dámu na svahu a všade, kam sa v ňom vyberiete.

Dámske kardigány zvýraznia váš štýl

Kardigan je praktický ako ďalšia vrstva a podľa nálady s ním vykúzlite ležérny outfit na bežný deň, alebo ho skombinujte s blúzkou, aby ste dosiahli elegantný vzhľad. Máte štíhly pás? Zdôraznite ho opaskom cez rozopnutý sveter. Dlhý dámsky sveter nahradí aj bundu či kabát. Populárna hnedá farba pristane každej žene, no nezaškodí mať v šatníku viac odtieňov a kombinovať ich podľa nálady. V súčasnosti nie je problém kúpiť si kardigány pre každý typ postavy, ktoré zakryjú nedostatky, alebo vyzdvihnú prednosti.

Oversize dámsky sveter spoľahlivo zahreje

Ak si kúpite väčšiu veľkosť, ako nosíte, z každého dámskeho svetra bežnej kategórie urobíte oversize model, no ponuka voľných kúskov je aj bez toho bohatá. Dĺžka do polovice stehien a pekný strih pulóvra zabezpečia pohodlie, tepelný komfort a neformálny vzhľad. Nadrozmerné svetre sú trend, ktorý si určite zamilujete. Dlhý sveter poslúži i namiesto šiat a so šálom a hodinkami v ladiacich farbách sa okamžite premeníte na štýlovú ikonu.

Vyberte si trendy roláky

Rolák je praktický sveter na vrstvenie do chladného počasia. Vyberte si hrejivý materiál, napríklad merino alebo kašmír, ktoré vás dokonale udržia v teple. Ich cena býva síce vyššia, no sú to nadčasové svetre, ktoré vám poslúžia dlhé roky, tak využite akcie alebo výhodnú ponuku a doprajte si aspoň jeden výnimočný pulóver. Farba, ktorá pristane odtieňu vašej pokožky skombinovaná s peknými doplnkami vám nesmie chýbať.

