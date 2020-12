Esenciálne a éterické oleje nie sú komerčným výmyslom. Ich aróma priaznivo pôsobí na ľudské zdravie a podľa typu byliniek či kvetov v oleji pomáhajú predchádzať zdravotným problémom. Niektoré z nich môžete využiť aj ako podpornú liečbu. Aromaterapiou pomôžete svojmu telu a povzbudíte taktiež svoju myseľ.

Éterické oleje pre zdravie a uvoľnenie

Éterické oleje a aromaterapia sú pevne spojené. Už storočia je aromaterapia považovaná za jeden zo spôsobov liečby mnohých zdravotných problémov. Vône ovplyvňujú vaše telo i myseľ. Práve vône sústredené do éterických olejov a silíc sú princípom aromaterapie. Účinky tejto terapie sú naozaj široké. Okrem relaxácie dosiahnete pri aromaterapii zlepšenie krvného obehu, trávenia, zmiernia sa rôzne druhy bolestí, zbavíte sa depresií či porúch spánku. Ako sa používajú éterické oleje? Éterické oleje stačí nakvapkať do aromalampy alebo do difuzéra, môžete sa nimi masírovať, spraviť si z nich kúpeľ alebo ich inhalovať. Pri výbere olejov dbajte, aby mali 100 % prírodné zloženie a v žiadnom prípade neobsahovali pridané syntetické látky. Musia byť vyrobené z bylín a rastlín, ktoré boli lisované za studena. Overte si certifikáty výrobkov a spoliehajte sa na etablované značky. Jednou z nich je česká značka Nobilis Tilia. Firma Nobilis Tilia sa venuje výrobe éterických olejov vyše 20 rokov. V produktoch tejto značky sa nachádzajú len čisté suroviny v BIO kvalite. Veľký výber olejov Nobilis Tilia nájdete na stránkach internetového obchodu naureus.sk.

Keď vás v novom roku potrápi prechladnutie

S novým rokom ruka v ruke často príde prechladnutie. Telo je oslabené z dlhých studených mesiacov a vianočné prejedanie prispieva k celkovej fyzickej nepohode. Ak chcete zmierniť nepríjemné príznaky nádchy, vyskúšajte silu éterických olejov. Na prechladnutie a zvýšenie imunity si kúpte oleje z citrónu, rozmarínu, borovice, eukalyptu alebo mäty. Borovica priaznivo pôsobí na funkciu pľúc, uľaví vám od kašľu a podporí dýchanie. Pri vôni rozmarínu sa vám uvoľnia hlieny a citrón zvýši funkciu imunitného systému. Citrón môžete používať aj v prostredí, v ktorom predpokladáte zvýšený výskyt baktérii. Účinkom citrónu sa vzduch prečistí. Mäta prieporná vám pomôže pri bolestiach rôzneho druhu a pri vykašliavaní. Éterické oleje z eukalyptu sú pri liečbe prechladnutia priam zázračným prostriedkom, ktorý rýchlo uvoľní dýchacie cesty. Okrem toho, že vám eukalyptus pomôže vykašliavať, zničí taktiež choroboplodné zárodky vo vzduchu.