Keď spomenieme rande, skoro každý si vybaví večeru s partnerom v nejakej príjemnej reštaurácii alebo návštevu kina. Tieto tradičné rande zažil asi každý z nás a pravdepodobne väčšina schôdzok s partnerom prebiehala v tomto duchu.

Je to niečo čo poznáme a obvykle k tomu inklinujeme. Ak sa ale odvážite skúsiť niečo netradičné, môžete zistiť, že ste svojho partnera spoznali z úplne inej stránky a navyše ste si to aj skvelo užili. Spoznajte teda svojho partnera s TOP 5 netradičnými rande, ktoré by mal každý skúsiť.

Pozorovanie hviezd / nočnej oblohy

Je niečo väčšia romantika? Pravdepodobne nie. A pritom stačí k tomu tak málo. Jasná obloha, teplá noc, deka na ktorú si môžete ľahnúť a nerušene sledovať hviezdy. Stačí zájsť na prvý kopec za mestom, aby svetelný smog mesta neuberal na krásach nočnej oblohy a vychutnávať si tisíce svetielok. Ak to chcete ešte viac vylepšiť, môžete si pripraviť k sledovanie nejaké chutné jedlo a urobiť si nočný piknik, ale pozor na mravce J.

Obvykle máme toľko starostí v hlave, že nás ani nenapadne zdvihnúť hlavu a pozrieť sa v noci na nebo. Keď si ľahnete na tú deku, tak pocítite ako z vás opadá stres a zrazu sa viete s partnerom rozprávať na úplne inej úrovni. Žiadne povrchné reči, zdvorilostné frázy, ale úprimné slová zo srdca.

Rafting

Požičaj si čln a rýchlo na vodu. Ak si začiatočník, tak si určite nevyberaj hneď tú najdravšiu rieku v okolí. Aj na pokojnejšom toku sa dá plaviť a aspoň máte viac času na pozorovanie okolia. Možno chodíte pravidelne do prírody, ale pohľad z člna na rieku a zarastené brehy je predsa len trochu iný.

Jazda na vode zároveň ukáže ako viete spolupracovať s vašim partnerom. V začiatkoch vzťahu sa to môže ukázať ako zaujímavý test. Zistíte či sa viete dohodnúť na ktorej strane pádluje jeden a na ktorej ten druhý. Pokiaľ sa točíte v kruhu tak treba zapracovať na komunikácii. Ale ak vám ide čln rovno a plynulo, je tam predpoklad, že sa budete vedieť zladiť aj v spoločnom živote.

Návšteva blšieho trhu

Možno si poviete, veď na nákup do obchodu spolu chodíme často. Treba si najskôr uvedomiť rozdiel medzi blším trhom a klasickým obchodom. Blší trh obvykle ponúka buď nejaké netradičné predmety alebo nejaké zachovalé veci, ktoré už niekto nepotrebuje. Na blší trh sa nechodí len nakupovať, ale objavovať. Môže sa stať, že ste nič nekúpili, ale idete odtiaľ s úsmevom na tvári.

Prečo takéto rande? Ako spoznáte lepšie, že váš partner niečo obľubuje? Tým, že vám to povie pri rozhovore počas večere v reštaurácii alebo keď sa už 15 minút nevie odtrhnúť od starých LP platní? Ako zistíte, aké šperky sa vašej partnerke páčia? Keď sa partnerka zastaví u šperkov, pozorne sledujte čo si obzerá a skúša a čo nie. V budúcnosti vám to môže pomôcť pri výbere darčeku pre ňu.

Sánkovačka

Aj v zimnom období sa dá randiť a nemusí to byť len medzi štyrmi stenami. Teplo sa oblečte, vytiahnite sánky a partnera zoberte na návrat do detstva. Zimné radovánky môžu predsa baviť aj dospelých. Zažijete niečo čo ste dlhé roky nerobili a nasmejete sa ako už dávno nie. Veď v každom z nás je aj kus dieťaťa a nikto nechce za partnera niekoho prehnane dospelého bez štipky humoru.

A môžete k tomu pridať trochu šantenia v snehu. Či už sa budete ohadzovať snehom, robiť anjelov v závejoch alebo stavať snehuliaka je už len na vás. Fantázii sa medze nekladú.

Spoločný kurz

K tomuto sa dá pristupovať dvoma smermi. Buď niečo obaja obľubujete a chcete sa v tom spoločne zlepšiť alebo radi skúšate niečo nové a rozširujete si obzory. A možno kombinácia oboch.

Spoločný kurz je vhodný aj pre dlhotrvajúci vzťah, v ktorom sa už navzájom veľmi dobre poznáte. Dá sa toho vyskúšať naozaj veľa, ale najdôležitejšie je, že budete spolu tráviť čas. A spoločným kurzom to nemusí končiť. Ak vás niečo oboch baví, môže z toho vzniknúť spoločný koníček, ktorý vás ešte viac zblíži.

A posledná rada na záver, na rande sa oplatí chodiť nielen na začiatku vzťahu, ale počas celého trvania vzťahu.