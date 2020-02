Aj keď je tento rok prestupný a február 2020 má 29 dní, stále je to najkratší mesiac v roku. Naštastie na filmovej nádielke to nie je poznať a opäť sa môžeme tešiť na kvalitné premiéry v tomto mesiaci.

Aj tento mesiac pre vás vyberáme TOP 5 filmových premiér v kinách. Môžeme sa tešiť na rozmanité filmy a tak si každý fanúšik určite nájde niečo, čo ho bude zaujímať.

Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn(Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation od One Harley Quinn) – slovenská premiéra 06.02.2020

Filmy podľa komiksovej predlohy sú posledné roky v kurze. Ale tento film nebude klasický superhrdinský film. Vracia sa na scénu Harley Quinn, ktorú opäť stvárni Margot Robbie, rovnako ako to bolo vo filme Jednotka samovrahov (Suicide Squad). Opäť bude mať okolo seba celú partiu, ale teraz v čisto dámskej zostave. Harley Quinn, bývalá priateľka Batmanovho večného súpera Jokera, sa v šialenej jazde pokúsi prekaziť plány zloduchovi menom Black Mask (Ewan McGregor).

1917 – 13.02.2020

Už podľa názvu je zjavné, že sa jedná o film v čase prvej svetovej vojny. Keď viete, že sa celý britský prapor pripravuje na útok, ktorý je pascou čo urobíte? Vyšlete dvoch mladých britských vojakov, nech doručia správu a tým zabránia masakru. Aby stihli doručiť správu a zachránili okrem iných aj brata jedného z nich, musia sa vybrať cez nepriateľské územia. Pri sledovaní tohto filmu budete mať pocit, že ste priamo v centre diania vďaka jednému z najlepších kameramanov sveta (Roger Deakins).

Judy – 13.02.2020

Judy Garland bola americká herečka a skvelá speváčka, ktorá už od detstva vystupovala so sestrami v speváckej skupine a čoskoro na to si podmanila aj Hollywood. Jej najslávnejšia filmová rola bola vo filme Čarodejník z krajiny Oz, ktorý zožal celosvetový úspech. V životopisnom snímku stvárňuje Judy Garland herečka Renée Zellweger a ukazuje nám, že obrovská sláva a úspech majú často vysokú daň. Judy je závislá na alkohole a liekoch, ktorými dlho riešila únavu a osamelosť. Závislosť sa jej napokon ukázala ako osudná, keď v lete roku 1969 predčasne umrela práve na predávkovanie. Vo filme uvidíme Judy, ako prišla do Anglicka na konci roku 1968, kde ju čakala šnúra koncertov. Tvorcovia ukazujú aj jej vnútorné myšlienky a spomienky a odhalia nám tak viac z pravej Judy Garland.

https://www.youtube.com/watch?v=HU2GJwkH71M

Ježko Sonic (Sonic the Hedgehog) – 20.02.2020

Viacerí z vás sa asi stretli s postavou Ježka Sonica v sérii hier pre herné konzoly SEGA. Sonic je modrý ježko, ktorý vie bežať najrýchlejšie na svete. Keď spôsobí výpadok elektriny v polovici Ameriky, začne sa o neho zaujímať šialený génius Doktor Robotnik (Jim Carrey). Sonic musí zobrať nohy na plecia a presvedčiť šerifa Toma, u ktorého tajne býva, aby mu pomohol.

Aj keď je cieľová skupina hlavne mladšie ročníky, ani dospelý sa nemusí báť, že by sa pri sledovaní tohto filmu nepobavil.

https://www.youtube.com/watch?v=szby7ZHLnkA

Volanie divočiny (The Call of the Wild) – 27.02.2020

Volanie divočiny je film podľa knihy s rovnakým názvom od Jacka Londona. Dej sa odohráva v 19. storočí v kanadskom Yukone počas zlatej horúčky na Klondiku. Hlavní hrdina je pes Buck, ktorého z Kalifornie unesú obchodníci so psami a predajú ho práve v Kanade, kde sa z neho musí stať ťažný pes. Naštastie sa mu podarí stretnúť Johna (Harrison Ford), v ktorom získa nového priateľa.

Tento dobrodružný príbeh je rokmi osvedčený a už bol aj preto viackrát sfilmovaný. Divákov určite chytí za srdce a s hlavným hrdinom budú napäto sledovať celú jeho cestu od domáceho psa, po psa, ktorému sa aj život v divočine bude páčiť.

https://www.youtube.com/watch?v=5P8R2zAhEwg

Za pozornosť stoja aj ďalšie filmy, či už je to slovenský film Sviňa alebo horor Fantasy Island.

Príjemné pozeranie.