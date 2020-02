V súčasnosti sa dostáva do kín veľké množstvo filmov. Ich žánre, kvalita či technika spracovania je rôzna, ale pri všetkých sa sleduje aké tržby v kinách jednotlivé filmy vyprodukovali. A tak sa môže stať, že nemusí presvedčiť kritikov o svojej kvalite ale pre veľký divácky záujem (a veľké tržby) sa tvorcovia rozhodnú natočiť aj pokračovanie filmu. V prípade nižšie uvedených filmov sa jedná o filmy, ktoré presvedčili všetkých. Je to TOP 5 najlepšie zarábajúcich filmov doterajšej histórie.

V tomto rebríčku sa nezohľadňuje inflácia v čase, napriek tomu je v ňom jeden film starší ako 10 rokov a ďalší dokonca ešte z 20. storočia. Je to jediných 5 filmov, ktoré prekročili sumu 2 miliardy dolárov.

V najbližších rokoch sa dajú čakať zmeny v poradí tohto rebríčka. Ukazuje to najmä fakt, že z prvých 25 filmov ich bolo až 19 vysielaných v kinách v rokoch 2015 až 2019.

Avengers Infinity War – 2,048 miliardy dolárov (r.2018)

Štúdio Marvel vytvorilo neskutočný projekt ktorý odštartovali v roku 2008 s filmom Iron Man. Tým bola odštartovaná prvá fáza zo sveta Marvel Cinematic Universe. Avengers Infinity War bol siedmy film tretej fázy, celkovo 19 v poradí. Avengers dovtedy nečelili mocnejšiemu súperovi ako bol Thanos v tomto filme. Tvorcovia vytvorili najsmrtonosnejšiu vojnu filmovej histórie a diváci z kín odchádzali zarazený až v slzách.

Star Wars: Sila sa prebúdza (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens) – 2,068 miliardy dolárov (r. 2015)

Star Wars je celosvetový fenomén, ktorý odštartoval prvým filmom už v roku 1977 (Star Wars – Nová nádej) a jedinečnými špeciálnymi efektmi lákal všetkých do kín. V Star Wars je vytvorený prepracovaný svet a odohráva sa tam súboj dobra a zla – Svetlej a Temnej strany Sily.

Sila sa prebúdza je prvý film tretej trilógie zo sveta Star Wars a celosvetovo mal najväčší úspech v kinách z celej série. Na to, že sú všetky Star Wars filmy úspešné poukazuje aj fakt, že v TOP 100 zarábajúcich filmoch je až 7 filmov zo sveta Star Wars.

Titanic – 2,208 miliardy dolárov (r.1997)

Loď Titanic mala byť pýchou ľudstva. Jej prvá plavba však skončila obrovskou tragédiou. Do skutočného príbehu historickej udalosti začlenil režisér a scenárista James Cameron aj romantickú dejovú linku. Toto spojenie vynieslo film medzi nesmrteľné. Film Titanic očaril najmä ženské divácke publikum, no filmový kritici veľmi nezaostávali. Stačí spomenúť zisk 11 Oscarov zo 14 nominácií.

Titanic bol prevratný film aj v tržbách z kín. Nielenže prekonal ako prvý film 2 miliardy dolárov ale rekord ktorý dovtedy držal Jurský park (1993) viac ako zdvojnásobil. Je to jediný film z 20. storočia, ktorý je v TOP 30 zarábajúcich filmov.

Avatar – 2,789 miliardy dolárov (r. 2009)

Kto nevidel film Avatar mal by okamžite túto svoju chybu napraviť. Bol to opäť James Cameron, ktorý vytvoril scenár a aj režíroval celý film. Cameron je nadšenec do podmorských expedícií a práve skrytý svet pod morom mu pomohol v inšpirácií pre planétu Pandora na ktorej sa odohráva film Avatar. Vo filme sa ukazuje nepekná ľudská vlastnosť a to ničenie celého sveta v prospech ziskov a chamtivosti. Viaceré svetové organizácie poukazovali na tento film ako príklad ako sa správame aj k vlastnej planéte.

Momentálne je film Avatar na druhom mieste tohto rebríčka ale v najbližších rokoch je vysoko pravdepodobné, že ho predbehnú ďalšie diely Avatara, na ktoré sa fanúšikovia tešia už naozaj dlhú dobu.

Avengers Endgame – 2,797 miliardy dolárov (r.2019)

Avengers Endgame nadväzuje na udalosti v Avengers Infinity War, ktorý je už vyššie spomenutý. Bol to už 22. film zo série od Marvelu. Od ukončenia Avengers Infinity War sa množili divácke špekulácie ohľadom očakávaného rozuzlenia tretej fázy. Štúdio Marvel ukázalo, že nimi vytvorená séria filmov má epické rozmery a jednotlivé kúsky skladačky do seba priam geniálne zapadajú.

Do štvrtej fázy sa vstúpi už bez niektorých hlavných postáv, vzhľadom na zámer niektorých hercov pokračovať v svojej kariére mimo sveta Marvelu. V Avengers Endgame sa podarilo vyriešiť aj túto situáciu a bola to rozlúčka pre fanúšikom nezabudnuteľná. Aj napriek tomu má rozsah sveta, ktorý štúdio Marvel vytvorilo, obrovské rozmery a máme sa ešte na čo tešiť.

Zdroj: the-numbers.com