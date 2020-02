Reštaurácia Benihana v Bratislave oslavuje 5.2. 2020 svoje narodeniny a pozýva svojich stálych, ale aj nových hostí, aby ich prišli osláviť tiež. Okrem tradičného jedinečného programu vás bude čakať aj špeciálny darček!

Zážitková reštaurácia je nový koncept reštaurácií, ktorý je vo svete už nejakú tú dobu rozšírený, no na Slovensko sa dostáva len teraz. Jednou z prvých zážitkových reštaurácií na Slovensku je práve reštaurácia Benihana lokalizovaná v našom hlavnom meste. Čo vlastne koncept zážitkovej reštaurácie prináša? Predovšetkým originálny spôsob prípravy pokrmov, ktorý môžu zákazníci počas čakania na svoje jedlo obdivovať. Kuchári nepracujú niekde v tmavej kuchyni, ale jedlá chystajú pred zrakmi divákov, a to skutočne netradičným štýlom. Kúzla so surovinami a nástrojmi, ktoré kuchári počas prípravy pokrmu predvedú, vyrazia dych každému. Práve preto je večera v takejto reštaurácii výnimočným zážitkom a zaujímavým tipom na darček.

Japonská nápojová špecialita Saké bomb ako darček

No reštaurácia Benihana nie je len o veľkej šou pri príprave jedla. Je najmä o samotnom jedle, ktoré pripravujú špičkoví kuchári. V ponuke nájdete predovšetkým známe i menej známe ázijské jedlá, ktoré potešia chuťové bunky skutočne každého. Jedlá sú naviac doplnené aj o typické nápoje ázijských krajín, s ktorými sa v klasických slovenských reštauráciách takmer nestretnete. Takým špeciálnym nápojom je napríklad japonský nápoj Saké bomb. Práve ten venuje reštaurácia ako pozornosť pre každého hosťa, ak sem zavítate na večeru v deň jej narodenín, 5.2. 2020.

Rozhodne nechoďte sami, návštevu reštaurácie Benihana môžete poňať ako originálny darček pre svojho partnera, rodinu či priateľov. Tak neváhajte a príďte si vychutnať jedinečný zážitok tvorený vynikajúcim jedlom, unikátnym interiérom samotnej reštaurácie a šou šéfkuchárov. Vidíme sa v reštaurácii Benihana!