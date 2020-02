Našu planétu pokrýva z väčšej časti voda a z menšej časti pevnina. Napriek tomu má ľudstvo k dispozícii obrovský priestor na život. Ktoré štáty ponúkajú svojmu národu najviac priestoru? Pozrite sa na TOP 5 štátov podľa ich rozlohy.

Brazília – 8 515 770 km²

Brazílska federatívna republika je najväčší a najľudnatejší štát v Južnej Amerike, kde zaberá viac ako 47% povrchu juhoamerického kontinentu a hraničí okrem Chile a Ekvádoru s každým štátom Južnej Ameriky. Brazília je v porovnaním so Slovenskom 173 krát väčšia. Na jej území sa nachádza Amazonský prales – najväčší tropický prales na svete ako aj najväčšia rieka Amazonka.

S Brazíliou si svet spája najmä kávu, futbal, karneval v Rio de Janeiro, pláž Copacabana alebo obrovskú sochu Krista Spasiteľa tiež v Rio de Janeiro.

Čína – 9 596 960 km²

Čínska ľudová republika leží vo východnej Ázie a je najľudnatejšou krajinou sveta s viac ako 1,4 miliardy obyvateľov. Čína je v porovnaní so Slovenskom 195 krát väčšia. Najväčšie pohorie Číny ale aj celého sveta sú Himaláje, kde sa nachádza najvyššia hora sveta Mount Everest s nadmorskou výškou 8848 metrov nad morom.

Čína je známa svojou bohatou históriou, medzi najznámejšie pamiatky patrí Veľký čínsky múr, ktorý bol vybraný aj medzi Nových sedem divou sveta alebo Terakotová armáda, ktorá pozostáva z viac ako 8 tisíc sôch.

Svetovo známa je aj čínska kuchyňa o čom vypovedá aj fakt, že čínske reštaurácie nájdete po celom svete. V Číne podobne ako v ďalších ázijských krajinách majú veľkú tradíciu bojové umenia a sú majstri športov ako stolný tenis či badminton.

Spojené štáty americké (USA) – 9 833 517 km²

Spojené štáty americké alebo USA (United States of America) sa nachádzaju v Severnej Amerike a susedia len s Mexikom na juhu a Kanadou na severe. V porovnaní so Slovenskom sú 200 krát väčšie. Tretie miesto v poradí im pomohla výrazne dosiahnuť Aljaška, ktorú Spojené štáty kúpili v roku 1867 od Ruska za 7,2 milióna dolárov. Časom sa to ukázalo ako veľmi výhodný nákup či už pre náleziska ropy alebo zlata. Bez Aljašky ktorá má rozlohu viac ako 1,7 milióna km² by boli Spojené štáty až na piatom mieste. Spojené štáty sa skladajú z 50 štátov a 41 z nich má väčšiu rozlohu ako Slovensko.

V USA je veľmi rôznorodé obyvateľstvo a možno aj preto nemajú na federálnej úrovni určený úradný jazyk. Národný jazyk je angličtina. Ekonomika ich krajiny je dlhodobo považovaná za jednu z najväčších na svete rovnako ako ich armáda. Americký štýl života sa dostáva postupne do celého sveta a samozrejme aj na Slovensko, ovplyvňujú nás firmy ako napríklad Coca-Cola, Google, Apple či Facebook. Rovnako na nás vplýva Hollywoodska tvorba, knižná tvorba alebo hudba spoza oceána.

Medzi najznámejšie symboly USA patria Grand Canyon, Niagarské vodopády, Yellowstonský národný park, Biely dom, Golden Gate a Socha Slobody. S USA si spájame aj americký futbal, baseball, fast food či NASA.

Kanada – 9 984 670 km²

Kanada leží v Severnej Amerike a aj keď je to druhý najväčší štát na svete susedí len s jedným štátom a to sú Spojené štáty americké. V porovnaní so Slovenskom je Kanada väčšia 203 krát. Vzhľadom na geografickú polohu krajiny, kde sever krajiny prechádza až do arktického prostredia patrí Kanada medzi štáty s najmenšou hustotou obyvateľstva na km². Kanada je krajina s obrovskými prírodnými a nerastnými surovinami, či už sa jedná o ropu, drevo alebo napríklad aj sladkú vodu. Na jej území sa nachádza najväčší počet jazier na svete s najväčšou zásobou povrchovej sladkej vody.

Keď sa povie Kanada, takmer každého ako prvé napadne hokej. Hokej je dokonca oficiálny národný šport Kanady. Medzi kanadské symboly patrí aj javorový list, bobor ako národné zviera ale aj Kráľovská kanadská jazdná polícia.

Rusko – 17 098 242 km²

Rusko sa už spomínalo v prípade predaja Aljašky v prospech Spojených štátov amerických. Keby k tomuto predaju nedošlo, Ruská federácia, ako znie oficiálny názov, by zasahovala až na tri svetadiely. Rusko sa rozkladá vo východnej Európe a na severe celej Ázie. Oproti Slovensku je až 348 krát väčšie. Obrovské zásoby prírodných zdrojov umožňujú Rusku v mnohých oblastiach úplnú sebestačnosť.

Rusko je rovnako ako Slovensko slovanský národ a geograficky nás od Ruska oddeľuje len Ukrajina. So Sovietskym zväzom (predchodca Ruskej federácie), má osobnú skúsenosť mnoho Slovákov ešte v pamäti z dôb komunistického Československa.

Rovnako ako v prípade Kanady si väčšina ľudí spája s Ruskom hokej. Okrem neho je typicky ruská aj matrioška, kaviár, balalajka alebo pes Lajka, prvý živý tvor na obežnej dráhe Zeme.

Ďalšie poradie TOP 10 krajín podľa rozlohy:

Austrália – 7 741 220 km² India – 3 287 263 km² Argentína – 2 780 400 km² Kazachstan – 2 724 900 km² Alžírsko – 2 381 741 km²

Zdroj: cia.gov, Wikipedia