Máme tu rebríček najväčších reťazcov káv zvučných značiek za rok 2019. Ktorá značka kávy sa hrdí najväčším počtom pobočiek v Európe?

Tchibo (620 pobočiek)

Kto by len nepoznal naše obľúbené Tchibo? Ak by nás aj nepresvedčil škálou výrobkov, ktorú tento obchodný reťazec ponúka, isto si nás získa lahodnou arómou a ešte lahodnejšou chuťou čerstvo zomletej kávy. Tchibo má sídlo v nemeckom Hamburgu, kde ho v roku 1949 založili Carl Tchilinghiryan a Max Herz. Meno Tchibo je skratka pre Tchilling a Bohnen (kávové zrná). Zaujímavosťou je, že Tchibo vlastnil a neskôr predal cigaretovú značku Davidoff britskej spoločnosti Imperial Tobacco za 540 mil. EUR. V roku 2006 práva na kaviareň značky Davidoff však zostali v spoločnosti Tchibo. Ich pobočky sú takmer v každom meste po celej Európe, vrátane ich výrobkov, ktoré dostanete kúpiť už aj v menších potravinách.

Caffé Nero (cez 1.000 pobočiek)

Talianske označenie Caffé Nero (čierna káva) je spoločnosť so sídlom v Londýne. V roku 1997 sa na čele s Gerrym Fordom rozrástla na medzinárodný trh a stala sa tak najväčšou nezávislou skupinou kaviarní v Európe. V roku 2009 spoločnosť kúpila a otvorila vlastnú pražiareň, ktorá dodáva kávu do všetkých jej kaviarní po celom svete. Kávové zrná dostávajú priamo od poľnohospodárov. Výrobcovia si zjavne dali záležať, keď neskôr získala za svoju vysokú kvalitu mnoho ocenení. Spoločnosť Allegra Strategies ju hodnotila ako najvyššiu kvalitu medzi rôznymi značkami kávy vo Veľkej Británii za posledných osem rokov. So svojimi pobočkami v jedenástich krajinách ju však u nás nehľadajte. Najbližšia kaviareň sídli v Chorvátsku. Zakúpiť domov si ju však môžete v obchodnom reťazci Tesco.

McCafé (2.254 pobočiek)

Asi ste už z názvu pochopili, že sa jedná o siete kaviarní samotného veľkého McDonald´s. Nikoho tým pádom asi neprekvapí zarážajúce číslo ich pobočiek po celom svete. Všade prítomný McCafé je súčasťou ich staršieho brata McDonald´s, avšak v decembri 2015 spoločnosť McDonald’s Canada urobila výnimku a otvorila svoju prvú samostatnú predajňu McCafe v novovybudovanej štvrti York v oblasti Toronto Union Station. Asi ste sa veľa krát spytovali, že s porovnaním ich rýchleho občerstvenia je káva lahodná a má aj skvelú arómu. Predajcovia vedia, čo znamená predávať kvalitu a stavili na známu sortu Arabica vyrábanú zo 160 druhov kvalitných kávových zŕn. Napriek vysokej kvalite si však udržiava dobrý pomer kvalita-cena vo všetkých krajinách sietí McCafé.

Starbucks (cez 2.500 pobočiek)

Veľký Starbucks nemusíme nikomu predstavovať. Jeho názov sa stal akoby už synonymom trendovej doby. Kto pije Starbucks, ten je in. Starbucks bola založená v americkom Seattli vo Washingtone v roku 1971. Od tohto roku je až neuveriteľné, ako spoločnosť narástla a aké zisky vykazovala. Len za jeden štvrťrok v júli tohto roku bola hodnota čistého príjmu 1,37 miliardy dolárov. Trhová hodnota spoločnosti 110,2 miliardy dolárov sa v polovici roka 2019 zvýšila o 41%. Dá sa ale konštatovať, že oproti ostatných menovaných značiek vás jedna Starbucks káva v legendárnom plastovom pohári vyjde aj na 5 Euro. Kto by ale raz za čas neodolal ich širokej škále dochucovadiel, ktoré majú taktiež podiel na jej jedinečnosti…

Costa Coffee (2.932 pobočiek)

A máme tu víťaza! Že vám názov nič nehovorí? Poďme si predstaviť spoločnosť s najvyšším počtom pobočiek nielen v Európe, ale aj po celom svete! Costa Coffe je dcérska spoločnosť samotnej americkej The Coca-Cola Company. Costa Coffee bola založená v Londýne v roku 1971 rodinou Costa ako veľkoobchodná prevádzka dodávajúca praženú kávu do reštaurácií a špecializovaných talianskych kaviarní. Je to druhý najväčší reťazec kaviarní na svete a najväčší vo Veľkej Británii. V Európe má takmer 3.000 prevádzok, dokopy na 3 kontinentoch a v 32 krajinách 3 876 miest. Ročne sa upraží 11.000 až 45.000 ton kávových zŕn. Tento reťazec je však aj neslávne slávny v porušovaní pracovných zmlúv. Aj napriek vysokým výkazom z príjmov mala spoločnosť problém vyplácať zamestnancom dovolenky, či odpočítavala z platov odborné školenie vlastných zamestnancov.