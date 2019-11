Spotrebiteľské trendy zasahujú do všetkých priemyselných odvetví, pričom najviac je ovplyvnený módny svet. Verejný sentiment riadi rozhodnutie o kúpe a módne značky musia vedieť, čo spotrebitelia chcú, než vypustia do sveta ďalšie kolekcie. V poslednej dobe je veľmi žiadané oblečenie bez značky. Oblečte si kvalitné tričko bez potlače, zožnete určite pochvalu.

V minulosti sa obyčajné biele tričká považovali za hanebné kusy oblečenia spojené iba s bielizňou. Všetko sa však otočilo o 180 stupňov, a to v okamihu, keď v jednoduchom bielom tričku vstúpil na filmové plátno mladý Marlon Brando. V bielom tričku vyzeral úžasne, zožal úspech a inšpiroval tak veľa ľudí.

Tričko, ktoré zdôrazní vašu postavu

Ženám sa veľmi pozdávalo, ako v bielom tričku dokonale vynikla hercova postava. Pánom sa zase zapáčil efekt dosiahnutý extrémne minimalistickou štylizáciou. Od tej doby sa biele a čierne tričká začali objavovať ako vo filmoch, tak aj každodenných životoch ľudí.

Veľkou výhodou je, že jednofarebné tričká bez akéhokoľvek potlače môžete skombinovať s rôznymi nohavicami. V posledných rokoch hrali prím predovšetkým tričká, ktoré mali viditeľné loga značky. Pritom sa hralo na to, že čím je logo väčšie, tým je to lepšie. Postupom času sa ale do módneho priemyslu predral minimalizmus a od niekedy nevkusných potlačí sa upúšťa. Obe strany, teda dámy aj páni, preferujú jednoduché tričká, pretože si uvedomujú, že v jednoduchosti je krása. Dôležitá je kvalita.

Nemusíte platiť stovky eur za značku. Zaplaťte si iba za dobrý materiál, v ktorom sa budete cítiť príjemne. Takéto tričko vás potom vyjde do desať euro. Lákavé, nemyslíte? Ušetríte veľa peňazí. Namiesto jedného trička si ich radšej môžete kúpiť napríklad päť.

Tričko, ktoré sa dá nosiť na sto spôsobov

Zladiť sa dajú dámske tričká s upnutými džínsy, sukňami rôznych strihov, ale aj šortkami. Záleží na ročnom období, ale aj na tom, aký štýl oblečenia preferujete. Rovnako tak aj pánske tričká sa dajú nosiť k nohaviciam, džínsom či šortkám.

Tričko bez potlače je lacný kúsok oblečenia, ktorý je vysoko kvalitné. Nemusíte sa báť, že by ste kúpili niečo menej kvalitného, ​​než nájdete v značkových obchodoch. Len jednoducho tričko nebude mať logo či značku na prednej (respektíve zadnej) časti. Čo sa veľkosti týka, je k dostaniu hneď niekoľko veľkostí, takže si na svoje prídu ako jedinci s chudou postavou, tak aj ľudia s plnšími tvarmi.

U tohto druhu oblečenia oceníte nízku obstarávaciu cenu a ľahkú údržbu. Nemusíte sa báť tričko žehliť, ako je tomu u variant s potlačou. Obrázok sa vám totiž neprilepí na žehličku, pretože tričko je obrázok nemá.

Určite na záver nesmieme zabudnúť na akciu 4 + 1 zdarma. Znamená to teda, že ak kúpite 5 tričiek označených ako 4 + 1 zdarma, automaticky získate zľavu v hodnote jedného z nich. Pri kúpe 10 kusov je zľava dvojnásobná a podobne.