Šperk je krásnym darčekom pre každú ženu. Ale obdarovať s ním môžete aj malé parádnice či mužov. A to aj keď si na fintenie zas tak nepotrpia.

Darček v podobe šperku by mal byť vždy luxusný

Venovať rôzne lacné kúsky z „mačacieho zlata“ nie je vôbec dobrý nápad. Nesnažte sa ani vyberať šperky len podľa toho, že sú zo zlata či zo striebra, a s tým, že sa „predsa príveskom so znamením nič nedá nepokazí“. Asi máte pravdu, nepokazí, ale tiež nenadchnete. Skúste vsadiť na šperky od značky, ktorá je moderná a jej dizajn dnes dobýva svet. Na španielsku značku TOUS.

Medvedík v hlavnej roli

Šperky TOUS poznáte veľmi rýchlo. Predne preto, že ich neustále sprevádza ich roztomilý symbol, medvedík, ktorý však už dostal toľko podôb, že je až neuveriteľné, ako dokážu dizajnéri značky vymyslieť ešte niečo nové. Naviac sú kvalitné, nápadité a mladistvé. Čo ale neznamená, že sa hodia len pre mladšie ročníky. Práve naopak. Stavať sa dá na ich antiaging efekte.

Zlaté šperky ako luxusný darček pre najbližších

Pod stromček sa hodia náhrdelníky, prívesky, náramky, náušnice aj prstene. Hitom sú zlaté šperky s drobnými diamantami. Tie sú vhodné pre každého, kto preferuje decentný a konzervatívnejší štýl. Naopak, veľmi mladistvo potom pôsobia šperky so zlata s farebnými kameňmi. Hitom je, keď ich na jednom šperku nájdeme hneď niekoľko, a súčasne v rôznych farbách.

Strieborné šperky ako dostupný luxus

Strieborné šperky sú o niečo lacnejšie a mnohými ženami aj vďaka farbe kovu preferovanejšie. V sortimente TOUS však nájdete aj šperky zo žltého striebra, ktoré sú skvelým riešením pre každého, kto preferuje zlaté šperky, avšak sú preňho zbytočne drahými. A čo si zvoliť medzi striebornými šperkami? Veľkým hitom sú tie s čiernym onyxom. Do módy sa vrátili aj perly. Na striebre pôsobia aj mrazivo krásne.

Keď váhate s výberom šperku ako darčeku, venujte náramok

Náramky sú krásnym šperkom, ktorý keď ho darujete, nič nenaznačujú. Váhate s venovaním prsteňa? Áno, jeho symbolika môže byť pre obdarovanú mätúca. Podobne to môže byť pokiaľ ide o symbol na retiazke či náhrdelníku. Náramok dokáže neutralizovať dokonca aj taký symbol, akým je srdce. Zdá sa vám, že ten, koho chcete náramkom obdarovať, náramky nenosí? O to lepšie. Aspoň nedarujete niečo, čoho má dotyčná už plnú šperkovnicu. Obecne platí, že ženy náramky nenosia len pre to, že nemajú taký, ktorý by ich okúzlil. Ale TOUS náramky také nie sú. Sú kreatívne, moderné, pritom krehké a krásne. Fascinujúce sú zo zlata, striebra, ale aj z ušľachtilej ocele.

Šperky TOUS

Pôvodne rodinná španielska hodinárska firma, ktorá bola založená v roku 1920, sa postupne rozrástla na globálny šperkársky gigant. So svojimi obchodmi už prichádza aj do Českej republiky a okrem toho nájdeme sortiment značky v jej e-shope. TOUS dnes ponúka nielen hodinky a šperky, ale aj módne doplnky a kabelky.