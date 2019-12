Dni ubiehajú jeden za druhým a z vášho bábätka sa stal zvedavec, ktorý nie je ochotný v kočíku viac iba ležať a nič nerobiť. Teraz je jeho cieľom čo najviac vidieť a spoznávať okolitý svet zo všetkých strán. Toto obdobie prichádza spravidla okolo 6. až 8. mesiaca života a presne v tomto čase by ste mali začať obzerať športové kočíky. Ak ste majiteľom kočíka v trojkombinácii, športovú časť máte. Záleží už len na značke, ktorú ste zvolili. Niektoré kočíky majú športovú časť dostatočne priestrannú a dlhú, iné sú zas priestorovo skromnejšie. V prípade, že športová časť úplne stačí vašim požiadavkám, potom môžete túto etapu preskočiť alebo sa zamerajte na golfové kočíky. Tie sú o čosi šikovnejšie a skladnejšie.

Potrebujeme športiak!

Na úvod začneme hneď prvým benefitom, ktorý športové kočíky oproti športovým častiam trojkombinácií majú. Sú nepochybne ľahšie! Športové kočíky majú váhu okolo 10kg, športová časť v prípade trojkombinácie váži orientačne 16 kg. To je teda zásadný rozdiel. Tieto kočíky sú dostatočne široké, takže dieťa bude mať dostatok priestoru. Zvládnete s nimi aj tie fyzicky a časovo náročnejšie prechádzky ako len túlanie sa mestom. Deti si v nich nielenže pohodlne posedia, ale budú si môcť aj komfortne pospať. Spánok detí úzko súvisí s polohovateľnou chrbtovou opierkou. Kočíky, ktoré budete zvažovať by mali mať aspoň 3 polohy opierky, a to poloha v ľahu, polosede a sede. Veľmi dôležité je aj to, aby mali športové kočíky polohovateľnú tiež opierku na nožičky. Keď pohodlie, tak poriadne!

Ak vaše dieťatko patrí do skupiny detí, ktoré chcú mať mamičku neustále na očiach, nebojte sa. Aj športové kočíky majú možnosť nastaviť sedenie v smere alebo proti smeru jazdy. Dôjde k tomu buď prehodením rúčky alebo otočením sedadla. Túto možnosť však nemajú všetky športové kočíky, preto si na to dajte pozor. Veľkým benefitom je, ak majú kočíky nastaviteľnú rukoväť, kočíkovanie bude hneď o čosi pohodlnejšie.

Aj keď kočíky slúžia predovšetkým na presun s dieťaťom, veľmi dôležitý je aj systém ich skladania a takisto rozmery v zloženom stave. Všetky športové kočíky majú jednoduchší systém skladania ako pri klasických kočíkoch, no napriek tomu sa snažte nájsť kočíky s tým najjednoduchším systémom. Pomôžete si kočíkom, ktorý budete môcť zložiť aj jednou rukou, pretože v tej druhej budete mať s najväčšou pravdepodobnosťou dieťa. Nezabudnite si premerať rozmery kočíka aj v zloženom stave, iba tak si budete môcť overiť či vám vojde do kufra auta. Veľa miesta môžu zabrať práve kolesá kočíka.

Ak ste mamičkou, ktorá veľa športuje, potom vám dávame do pozornosti tzv. trojkolky, vďaka ktorým budete môcť behať či korčuľovať aj s dieťaťom. O jeho bezpečnosť sa vôbec nemusíte obávať. Majú veľké nafukovacie kolesá a ručnú brzdu na rukoväti kočíka.

V súčasnosti majú už všetky športové kočíky bezpečnostné 5-bodové pásy. Dbať je treba aj na kvalitné odpruženie a zosilnený rám, ktorý stlmí akýkoľvek náraz.

Športové kočíky verzus “golfáče”

Golfáče zákazníci uprednostňujú najmä v prípadoch, že veľa cestujú autom alebo lietadlom. Sú vhodným riešením vďaka tomu, že zaberajú minimum miesta, sú ľahké, poskladáte ich a zložíte skutočne rýchlo a jednoducho. Ani tieto kočíky neochudobnia vaše detičky o pohodlný spánok, pretože aj v tomto prípade je možné polohovať opierku až do ľahu. Napriek týmto benefitom, sú športové kočíky predsa len pohodlnejšie a priestrannejšie. Golfáče je kvôli rukoväti, ktorá je pripodobňovaná ku golfovým paliciam, omnoho náročnejšie ovládať, a to najmä jednou rukou. Výraznejšie rozdiely medzi športiakom a golfáčom nehľadajte. Oba kočíky splnia to, čo od nich očakávate.

Čo kupujem so športovým kočíkom?

Športové kočíky sú zvyčajne doplnené adekvátnym príslušenstvom, ktoré budete nepochybne potrebovať. Kočíky vo svojej cene zvyknú zahŕňať nánožník, sieťku proti hmyzu a pláštenku. Doplnkovou výbavou, ktorú máte možnosť dokúpiť je držiak na fľaše, ktorý nie je súčasťou všetkých kočíkov. Fusak sa vám takisto zíde, prípadne deka či slnečník. Ak ešte nemáte, je dobré si kúpiť aj tašku, ktorú je možné zavesiť si na kočík. Všetko budete mať po ruke a najmä sa nebudete musieť zakaždým zohýnať k úložnému priestoru pod kočík. Občas to už vie liezť na nervy.

Športové kočíky sa pohybujú v rozmedzí rôznych cenových relácií. Kvalitné kočíky viete kúpiť orientačne za 190 eur, ale aj za 1000 eur. Záleží len na vašej náročnosti, finančnom strope a čo od kočíka očakávate. Športové kočíky využijete naozaj dlhý čas, preto ak nájdete svojho favorita, nebojte sa investovať. Určite to nebudú zbytočne vyhodené peniaze.

Okrem iného je dnes ponuka naozaj široká. Kočíky sú dostupné v rôznych farebných prevedeniach, kúpiť si viete takisto dizajnové kočíky, ktoré sú svojim spôsobom jedinečné. V súčasnosti sa kočíky stávajú módnym doplnkom a rovnako to vidia aj ich výrobcovia. Aj vďaka tomu bude vaše dieťa vyspinkané v maximálnom pohodlí a mamička bude spokojná s perfektným vzhľadom kočíka. Predsa len, ukazujeme sa s nimi na ulici každý deň niekoľko mesiacov, tak prečo si nedopriať?