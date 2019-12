V spoločnosti existuje veľmi hlúpe presvedčenie, že kvalitná predohra je doplnok intímneho aktu, nie jeho neodmysliteľná súčasť. Pravdou je však úplný opak. Predohra pomáha správne nabudiť atmosféru a tým pádom násobne zintenzívniť celkový zážitok.

Ako ísť na predohru správne?

Správna predohra je o budovaní napätia, to znamená, že na nič sa netreba ponáhľať, pamätajte si, že ľudia chcú najviac to, pričom majú pocit, že nemôžu mať. Pomalými, jemnými a zmyselnými dotykmi postupne vybudujete dostatočnú túžbu na to aby ste ju mohli len živiť a vzájomne z nej profitovať. V momente keď prejdete na stimuláciu, rovnako sa nikam neponáhľajte, úmyselné odďaľovanie orgazmu tzv. edging, je len ďalšou z foriem efektívnej predohry.

Na maximalizovanie pôžitku a efektivity, je dobré zapojiť pohyby a techniky z tantra masáží. Tantrická masáž pochádza z východných náboženstiev a zameriava sa na vyvolávanie, obnovovanie a poznávanie erotickej energie. Spočíva v správnej práci s erotogénnymi zónami a minimálnej priamej stimulácií, čo pomáha otvoriť úplne nové brány vzrušenia.

Ako plynulo naviazať na tantrickú predohru?

Logickou odpoveďou je samozrejme tantrickým milovaním, ktoré bude dávať dôraz na zapojenie tantrického učenia. Neprestávajte sa zameriavať na erotogénne zóny po celom tele, nikam sa neponáhľajte a sústreďte sa na reakcie toho druhého. Pracujte najmä s polohami a tempom, opäť je oddalovanie orgazmu len predzvesť násobne silnejšieho a intenzívnejšieho vyvrcholenia pre oboch. Následný tréning a zdokonaľovanie techník je zárukou, že sa vyhnete stereotypu a rutine.

Ako sa správne naučiť techniky tantrickej masáže?

