To, že fitness stroje patria len do fitness centier už dávno nie je pravda a mať domácu posilňovňu je v dnešnej dobe úplne normálna vec. Ak hľadáte stroj, ktorým by ste si precvičili čo najväčšiu časť tela, tak by ste mali vedieť o tých najlepších.

Výrobcovia myslia aj na domáce posilňovne

Dobrou správou je, že výrobcovia strojov myslia aj na vlastné domáce posilňovne, ktoré sa neustále vytvárajú po celom svete. Takýto posilňovací stroj nie je až taký mohutný a väčšinou poskytuje veľké možnosti cvikov. Vďaka tomu si nemusíte kupovať niekoľko jednotlivých strojov, ale na precvičenie celého tela stačí jeden. Nie je ničím výnimočným, že aj väčší fitness stroj si tak môžete pohodlne rozložiť v obývačke alebo v spálni, kde nemáte priestoru na rozdávanie. Práve ich kompaktné rozmery sú výhodou, ktoré ľudí nielen oslovia, ale aj presvedčia v tom, či budú dochádzať do fitka alebo si doma zariadila to vlastné. Pod pojmom domáci stroj si môžeme predstaviť posilňovacie veže, rôzne trenažéry, bežecké pásy, steppery či rotopedy. Každý z nich je určený na inú časť tela, na ktorej by ste chceli popracovať.

Ktoré sú tie TOP?

Skúsenosti a recenzie užívateľov hovoria, že tými najobľúbenejšími strojmi sú tie, ktorými sa precvičuje brušné svalstvo. Pekné, ploché brucho by chcel mať takmer každý, takže je jasné, že nechýba v tréningovom pláne žiadneho človeka. Ak stále rozmýšľate, ktorý stroj je tým najlepším adeptom pre vás, poradíme vám, ktoré sú tie najlepšie. Jedným z nich je stepper, ktorý je pre niekoho nenahraditeľný, no na druhej strane je aj dosť preceňovaný. Ak chcete schudnúť, tak nie je dobrým riešením a budete s ním skôr strácať čas. Domáca verzia totiž neumožňuje nastavenie takej záťaže, ako profesionálne modely a výsledok pravdepodobne nebude podľa vašich očakávaní. Treba sa o neho aj starať a to najmä pravidelnou údržbou a výmenou tlmičov.

Omnoho lepšou voľbou je bežecký pás, ktorý umožňuje ten najprirodzenejší športový pohyb, akým je beh. Keďže je celkom drahý, nie každý si ho môže dovoliť a preto ho mnohí využívajú vo fitness centrách. Vhodný je však nielen pri chudnutí, ale aj tvarovaní svalstva. Stačí odbehnúť denne pár minút a výsledky sa dostavia už čoskoro. Výbornou voľbou na doma sú aj rotopedy, cyklotrenažéry a elipticaly. Ak si neviete predstaviť stráviť zimu bez bicyklovania, jeden z nich by ste si mali určite zakúpiť. Sú veľmi šetrné ku kĺbom a pozitívny vplyv majú nielen na postavu, ale aj zdravie človeka. Pre veľké množstvo modelov nebude jeho výber jednoduchý, no pomôžte si recenziami a radami odborníkov. Menej známy je veslársky trenažér, aj keď ide o skvelý posilňovací stroj. Využívajú ho nielen atléti, ale aj neprofesionáli s cieľom získať kondíciu a silu do celého tela. V prípade, že sa stále neviete rozhodnúť pre ten pravý stroj, riadiť by ste sa mali aj podľa ceny.

Nie každý si môže dovoliť všetky druhy a preto vám toto kritérium pri výbere pomôže.