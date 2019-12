Počas zimného obdobia sa mnohí z nás veľmi radi venujú rôznym voľnočasovým aktivitám, medzi ktoré patrí v tomto období určite aj lyžovačka a snowboarding. Neviete sa už dočkať, ako vyberiete svoje lyže alebo snowboard a vyberiete sa niekam do hôr či už na jeden alebo viacero dní, kedy si naplno budeme užívať čaro tohto športu. Avšak ani teraz by ste nemali zabúdať na dôkladnú prípravu a výbavu. Inšpirovať sa môžete aj na nasledujúcej stránke https://bolf.sk/slo_m_Panska-moda_Panske-bundy_Zimne-bundy-3419.html

Do povinnej výbavy určite patria dobre navoskované lyže, hrubé a teplé ponožky a teplá čiapka. Avšak veľmi dôležitá je správna lyžiarska bunda, a to práve pretože nám zakrýva väčšinu tela.

Na čo je potrebné myslieť pri výbere ten pravej lyžiarskej bundy odporúčame vám 5 najlepších typov zimných lyžiarskych búnd, vďaka ktorým si budeme môcť lyžovačku užiť naplno.

Aké sú teda najlepšie lyžiarskej bundy, v ktorých sa budete cítiť aj pohodlne, budú spĺňať svoju funkciu lyžiarskej bundy a okrem toho bude vyzerať aj štýlovo, pretože na svahu chceme vyzerať taktiež dobre. Tu je 5 druhov lyžiarskych búnd, z ktorých stojí zato si aspoň jednu vybrať.

Je prirodzené, že pri vykonávaní akéhokoľvek športu telo produkuje pot, preto by správna lyžiarska bunda mala tento pot aj správne absorbovať a prepúšťať von, inak by sme sa v lyžiarskej bunde cítili počas lyžovačky veľmi nepohodlne.

Lyžiarske a snowboardové bundy s vetracími otvormi

Prvou funkciou lyžiarskej bundy by malo byť to, že lyžiarska bunda, ako sme už vyššie spomínali pot, ktorý telo pri športe produkuje prepúšťať von. Keď sa pozrieme na lyžiarsku bundu bližšie, mali by ste si na nej všimnúť, či sa na nej nachádzajú na bokoch takzvané vetracie otvory. Tieto otvory slúžia na to, aby prepúšťali vzduch spod lyžiarskej vetrovky a teda aj pot.

Softshellové lyžiarske a snowboardové bundy

Ďalším typom lyžiarskej bundy sú obľúbené softshellové lyžiarske bundy. Takéto lyžiarske bundy sú výnimočné vďaka materiálu, z ktorého sa vyrábajú teda shoftshellu. Ide o materiál, ktorý je hlavne určený pre športové oblečenie. Výhodou softshellu je jeho funkčnosť ako napríklad to, že je vodovzdorný. Neraz sa môže stať, že počas lyžovačky začne padať mokrý sneh, sneh s dažďom alebo aj čistý dážď. V tomto prípade sú softshellové lyžiarske bundy naozaj skvelé a užitočné, pretože neprepustia vodu pod bundu. Okrem toho sú bundy vyrobené z toho materiálu aj veľmi pružné, a tak vám počas lyžovačky nebudú brániť alebo obmedzovať v akomkoľvek pohybe.

Lyžiarske a snowboardové bundy parky

Tretím typom lyžiarskych zimných búnd sú takzvané parky. Dalo by sa povedať, že ide lyžiarsku bundu, ktorá vznikla spojením medzi kabátom a bundou. Pri tomto type lyžiarskych búnd ide hlavne o to, že disponujú vlastnosťami lyžiarskej bundy a zároveň vyzerajú ako kabát. Pravdaže dĺžka takejto bundy teda kabátu nie je až pod kolená. Väčšinou siahajú tieto bundy pod zadok alebo nad kolená. Dalo by sa povedať, že výhodou parky je nie len jej výzor, a že nevyzerá ako typická lyžiarska bunda, ale jej výhodou je aj to, že je trošku dlhšia ako ostatné lyžiarske bundy, a tým vám viac hreje vaše kríže a zabraňuje tomu, aby vám zospodu neprefukovalo na kríže.

Zateplené lyžiarske a snowboardové bundy

Ďalším typom lyžiarskej bundy je zateplená bunda, ktorá zabezpečí to, aby ste pri väčších mrazoch nemuseli vašu obľúbenú lyžovačku iba pretrpieť. Pri lyžiarskej bunde je asi pre každého dôležité to, aby nás dobre zahriala, keďže keď sa vyberiete niekam na lyžovačku môžete na svahu stráviť aj celý deň a často krát aj vo vysokých nadmorských výškach, kde je teplota vzduchu ešte nižšia.

Lyžiarske a snowboardové bundy s praktickými doplnkami

A posledným typom lyžiarskych búnd sú bundy, ktoré majú praktické doplnky, medzí ktoré nepochybne patria snežný pás, ktorý zabraňuje preniknutiu snehu pod bundu a odnímateľná kapucňa, ktorú si môže z bundy odobrať v prípade potreby.

Pri kúpe správnej lyžiarskej bundy si môžete vybrať napríklad z týchto piatich typov lyžiarskych a snowboardových búnd.